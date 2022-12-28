Украине нужны беспилотники и план восстановления: главком НАТО в отставке рассказал про три фактора для окончания войны

Поставки вооружения могут стать сдерживающим фактором для страны-агрессора

Российские военные не могут достичь целей, изначально поставленных в войне против Украины и прибегают к атакам на гражданские объекты, в попытках создать хаос. На это должны реагировать страны НАТО и западные партнеры. Если в будущем году продолжатся поставки Украине военной помощи и они будут быстрее, наша страна сможет наносить удары на большие дистанции.

Об этом грузинской службе "Голоса Америки" рассказал бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал в отставке Джеймс Джонс. Джонс выделил три важнейших фактора для завершения войны: быстрая доставка военной помощи, оказание гуманитарной помощи и долгосрочный план восстановления Украины. Он отметил, что то, чего российский президент владимир путин хотел меньше всего произошло — Альянс стал сплоченнее.

Про поддержку Украины

Если поддержка Украины останется стабильной, это для россии не принесет ничего хорошего, — говорит Джонс. Генерал считает, что украинские военные должны быть оснащены оружием большего радиуса действия. По мнению военного, Украине нужно предоставить больше беспилотных технологий и это может стать сдерживающим фактором для оккупантов от применения более опасных видов вооружений.

Про опасность ядерного оружия

Джонс считает, что россия должна будет проявлять осторожность с решением применить какое-либо ядерное оружие "в зависимости от преобладающих ветров". Но использование беспилотников, поставляемых из Ирана, увеличение дальности и разрушительной силы ракет генерал считает более реальной угрозой.

Про окончание войны

Джеймс Джонс надеется, что война закончится в 2023 году. Она может и затянуться, но если россия будет готова к переговорам на приемлемых для Украины условиях, нужно добиться от россии обязательств не вторгаться в другие страны. Также у партнеров должен быть план по восстановлению Украины, ведь именно она — на переднем крае обороны Европы. "россия потерпела поражение уже сегодня", — цитирует издание слова Джонса.

Ранее "Телеграф" публиковал слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая призвала укрепить безопасность Европы против россии, ведь со страной в текущем положении дел "не может быть нормальных отношений". Сроки победы над россией на поле боя зависят от того, насколько быстрыми будут поставки — военный прогноз на 2023 год учитывает различные сценарии.