Победит ли Украина в 2023 году: четыре прогноза

Чего ждать украинцам от 2023 года

Уже всем понятно, что война россии против Украины будет продолжаться и в 2023 году, однако есть много версий о том, что будет происходить в новом году.

Издание BBC опросило ряд экспертов, которые рассказали, чего ждать от украинских военных и какие решения будет принимать российское руководство.

Новое наступление на Киев

Заместитель директора Института стратегических исследований Майкл Кларк говорит, что российский диктатор владимир путин признал, что направил 50 тысяч мобилизированных россиян на фронт, а еще 250 тысяч готовятся к новому наступлению весной.

По его словам, пока судьба этой группировки не будет решена, говорить о будущем войны не представляется возможным. А до тех пор боевые действия будут продолжаться, поскольку ни россия, ни Украина уступать не намерены.

Быстрая победа Украины

Ученый и аналитик Андрей Пионтковский считает, что Украина сможет полностью восстановить свою территориальную целостность до конца весны 2023 года. На это указывает беспрецедентная мотивация бойцов ВСУ, а также то, что Запад наконец осознал всю масштабность стоящего перед ним вызова.

Он говорит, что победа Украины неизбежна, но сроки победы зависят от того, как быстро члены НАТО начнут поставки необходимого ВСУ оружия включая танки, самолеты и ракеты дальнего радиуса действия.

Пионтковский убежден, что по итогу войны победители включая Украину, США и Великобританию сформируют новую архитектуру безопасности.

Конца не видно

Представитель Департамент военных исследований из Королевского колледжа Лондона Барбара Занчетта отметила, что путин не ждал, что Запад окажет настолько большую поддержку Украине, а украинцы будут держаться настолько стойко. И этот его просчет приведет к затяжной войне, окончания которой пока не видно.

Однако она отмечает, что главный удар по путину могут нанести российские элиты, которые вынудят его пойти на переговоры с Украиной. Это, по ее словам произошло с США во Вьетнаме и с СССР в Афганистане.

Изменения во внутриполитической обстановке заставят путина уйти, однако до конца 2023 года этого ждать не стоит.

Только поражение россии

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес не верит, что россия сможет изменить ход войны, а Украина победит уже в 2023 году. При этом он считает, что уже в январе ВСУ завершат подготовку к финальному этапу по освобождению Крыма.

В частности на это указывает то, что после бегства россиян с Херсона, все подходы к полуострову со стороны материковой части Украины находятся под огневым контролем ВСУ.

Как сообщалось ранее, в Министерстве обороны Германии считают, что россия может совершить повторное наступление из Беларуси на Украину в апреле 2023 года.