Украина вступает в год побед, а путинский режим близок к краху - прогноз генерала

Экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу" о поворотном этапе в войне против россии

Несмотря на то что полномасштабная, уже не гибридная, а явная война, обрушившаяся на Украину 24 февраля 2022 года, принесла нам массу бед, мы за этот страшный год невероятно окрепли. И в военном плане, и в геополитическом, и в плане стратегических перспектив. О главных победах Украины и грядущем крахе россии "Телеграфу" рассказал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Мы закалились в огне войны

"После 24 февраля мы не только оттачиваем на практике мастерство побед – как нужно бить врага и защищать государство, – но и отрабатываем ряд важнейших направлений. Военное, дипломатическое, экономическое, политическое, международное. Всё это направлено не просто на победу над россией в этой войне, но и на формирование нового миропорядка, новой системы глобальной безопасности", – отмечает Николай Маломуж.

Украина, акцентирует он, становится важнейшей частью геополитики, фактически составляющей стратегических перспектив мира в целом и Европы в частности.

"За этот год мы своим мужеством, своим героизмом, своим упорством в отстаивании независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины, а также собственно демократических ценностей, подняли статус нашего государства на высочайший уровень. Став один из мощных игроков в мировом сообществе", – подчеркивает экс-глава Внешней разведки.

Мы, продолжает он, сумели сгенерировать лучшие силы, обучить наших военных не только операциям по защите государства на различных стратегических направлениях, но и создали боеспособные части для проведения мощных наступательных действий.

"Мы закалились в огне войны. Это показало весеннее освобождение севера Украины – Киевской, Черниговской, Сумской областей. Ряд летних операций, в том числе с использованием высокоточной и дальнобойной артиллерии. Летне-осенняя операция по освобождению Харьковской области, части Луганской. Освобождение Херсона – единственного облцентра, захваченного россиянами после вторжения.

Это всё – конкретика наших действий, которая продемонстрировала и правильно выбранную руководством ВСУ стратегию, и умение бойцов и командиров среднего и высшего звена, которые четко организовали оборону, активно выматывали силы противника, уничтожали его резервы, создавали сложные для россиян условия, вынуждая их отступать", – поясняет генерал.

Он акцентирует, что это был сложный, жертвенный процесс, на который понадобились месяцы, за который пришлось заплатить многими жизнями. Но к концу года мы значительно улучшили свое положение, если сравнивать с тем, что было в первый месяц российского вторжения. Тогда как противник, напротив, потерпел ряд поражений, ослаб, потерял позиции на мировой арене.

путин только усугубил для рф ситуацию, пытаясь в очередной раз поднять ставки

Украина, подчеркивает Николай Маломуж, сумела объединить вокруг себя и против рф весь цивилизованный мир.

"Теперь практически в любой точке земного шара понимают, что россия – агрессор. Она стала настолько токсичной, что путин струсил лететь на саммит "Большой двадцатки", понимая, что его ожидает обструкция на глазах у всего мира. Был принят ряд резолюций Генассамблеи ООН, осуждающих действия рф. Ее исключили из ряда международных структур, были отказы принимать путина со стороны ряда стран. А еще была жесткая реакция ведущих государств на путинские попытки угрожать ядерным оружием.

Ему "прилетело" за это не только от США, Великобритании и ЕС, но и от Китая, Турции, Индии, продолжающих поддерживать более-менее ровные отношения с Кремлем. То есть путин только усугубил для рф ситуацию, пытаясь в очередной раз поднять ставки", – поясняет генерал.

По мнению Николая Маломужа, 2023-й – это будет год мощного оперативного и политического давления на россию в плане не только освобождения наших территорий, но и в ракурсе демилитаризации рф, формирования нового миропорядка.

"Именно Украина будет ведущим участником данного процесса. Правильно, что выносим свои предложения на международный уровень. Что их обсуждают в ЕС, в формате "Большой семерки", "Большой двадцатки". Что грядет обсуждение в формате ООН. Важна оперативная работа со всеми странами, – уверен эксперт. – Чтобы план, направленный на скорейшее прекращение войны в Украине, был принят (и именно на наших условиях), чтобы были предусмотрены действенные предохранители против повторения подобной агрессии. Должны быть жесткие рычаги, одним из которых, думаю, является демилитаризация рф. И, конечно, важно, чтобы россия компенсировала Украине весь нанесенный нам ущерб".

Первые месяцы нового года станут знаковыми в этой войне

Экс-глава Внешней разведки считает, что активной защитой и успешными наступательными действиями ВСУ в этом году (отбить удалось фактически половину территорий, захваченных россиянами с 24 февраля) мы заложили важнейшие перспективы на год будущий.

"Нас ожидает освобождение Луганской, Донецкой областей. Мощные операции на юге – в Запорожской и Херсонской областях, с продвижением к Крыму. Думаю, первая половина 2023-го, даже его первые три месяца, станут знаковыми, – прогнозирует генерал. – Крайне важно именно в это время организовать на указанных направлениях эффективные наступательные операции тактического уровня, а также перехватить стратегическую инициативу для освобождения всех своих территорий. До того, как россия сможет организовать новые подразделения, новые дивизии, о чем заявляли на коллегии Минобороны рф с участием путина.

Нам следует действовать до того, как противник укрепит свои возможности, сформирует новые ударные подразделения, пополнит армейские части боеприпасами, вооружением и техникой – модернизированными старого образца или новыми, произведенными российским ВПК, который работает круглосуточно, либо приобретенными у Северной Кореи, Ирана".

По мнению Николая Маломужа, есть запас времени, чтобы нейтрализовать усилия россии на нашей территории. А если разгромим противника на поле боя, вызвав большую панику, возможно, дрогнет путинский режим. И ему будет уже не до новых дивизий, не до новых закупок вооружений. Все, включая Иран и Беларусь (последняя является активным союзником рф), поймут, что россия проигрывает здесь и сейчас. И станут максимально дистанцироваться от нее, прогнозирует эксперт.

"2023-й станет не только годом новых тяжелых боев и испытаний, но и годом больших побед Украины. Особую ставку делаю на первые месяцы, на зиму — начало весны. Все потенциальные возможности для этого у нас есть, – уверен Николай Маломуж. – Об этом говорил и главком Залужный, это демонстрирует и позиция наших союзников, готовых и далее помогать ВСУ вооружением, техникой, включая системы "Patriot".

Важно понимать, что этот зенитно-ракетный комплекс предназначен для оборонительных действий, для защиты наших территорий. А нам нужны дальнобойные ракетные системы, соответствующие снаряды, танки, самолеты. И всё это – в большом количестве. Мы уже имеем с рф определенный паритет по боеприпасам. Это видно, к примеру, в районе Бахмута, где огромные силы противника который месяц безуспешно пытаются прорвать нашу оборону. У задействованных там "вагнеровцев" из-за дефицита боеприпасов уже появились претензии к начальнику российского Генштаба – Герасимову, к главе Минобороны – Шойгу. Мол, именно поэтому они не могут выполнить приказ путина по захвату Бахмута и всей Донецкой области".

В свою очередь, мы должны наращивать ресурсы – ракет, боеприпасов, современной военной техники – чтобы проводить успешные наступательные операции уже в новом году, подчеркивает генерал.

"В этом смысле очень важно, что наконец заработал ВПК Украины, – отмечает он. – Этому уделялось мало внимания перед российским вторжением и в какое-то время после его начала (когда была некая дезорганизация). Сейчас мы имеем возможность производить боеприпасы, ракеты дальнего действия (за 1000 км, почти как ATACMS, которые мы никак не можем получить) без ограничений по количеству, с которыми нам приходится мириться, когда получаем что-то от партнеров. Мы уже начинаем демонстрировать конкретные примеры применения собственных вооружений. В том числе – беспилотников, как разведывательных, так и ударных, дальнего действия. Именно с их помощью наносились и, уверен, продолжатся удары по российским аэродромам, системам управления, наведения".

Чем больше у нас будет такого ресурса, акцентирует Николай Маломуж, тем больше возможности подавлять все опорные точки противника. Наносить удары по военным аэродрома типа "Энгельса", по базам размещения "Искандеров", по морским объектам, несущим ракеты. Бить врага не только на материковой части Украины, но и во временно оккупированном Крыму, а также непосредственно на территории рф.

"То есть мы приобретаем всё больше возможностей вести тактическую и стратегическую войну очень эффективно, высококлассным оружием. Как западным, так и украинским. И это еще один важнейший итог года, – уверен эксперт. – Мы сумели сгенерировать мировые силы на поддержку Украины не только политически и экономически, но и в военном плане. В плане качественных и количественных поставок боеприпасов и вооружения".

Мы готовы наносить превентивные удары

Комментируя вероятные активные военные действия со стороны Беларуси (к примеру, в плане размещения там ракетных комплексов "Искандер", производства баллистических ракет по иранским разработкам, концентрации значительных сил и средств у наших границ), генерал отметил, что всё это станет законными целями ВСУ.

"Мы предупредили Беларусь, что имеем для этого соответствующие возможности. И что нанесем точечные удары по тем объектам, которые могут представлять угрозу Украине, нашим мирному населению, энергетическим объектам и так далее. То есть мы готовы наносить превентивные удары, упреждая акты терроризма и геноцида. А именно так квалифицируются массированные ракетные атаки, которые наносит в последнее время рф. Правда, опасаясь уже несколько месяцев совершать нечто подобное с территории Беларуси, но то и дело тревожа нас взлетами базирующихся там своих военных самолетов, – уточняет Николай Маломуж. – Агрессор должен понять, что за каждый его удар по Украине придет ответ. И что мы достанем его на любом расстоянии. Это поворотный этап. Мы начали диктовать свои правила войны".

Конечно, будет непросто, предупреждает эксперт. Российская власть до последнего не оставит попыток переломить ситуацию в свою пользу.

"Вражеская армия, ее генералы, надо признать, учатся на своих ошибках. Они меняют тактику ведения войны. Пытаются концентрировать свои силы и средства так, чтобы мы не могли получить разведданные об их местоположении. Соответственно – не могли поразить. Они маневрируют, прощупывают нашу линию обороны на поле боя, нашу систему ПВО, – рассказывает Николай Маломуж. – С учетом новых подходов агрессора мы должны также менять тактику, активно используя новые технологические, электронные возможности, которые у нас, благодаря помощи партнеров, на порядок выше, чем у россиян".

Путинский и лукашенковский режимы могут вскоре рухнуть

Если украинские успехи на фронте и на мировой арене будут достаточно ощутимыми, мы уже в 2023 году увидим не только ослабление, но и, возможно, падение путинского режима, прогнозирует генерал.

"Сам путин уже явно это чувствует. Заметно упала поддержка действий власти. Россияне хотели быстрой и победоносной войны, желательно без их прямого в нее вовлечения. В итоге их армия были неоднократно бита, что вынудило Кремль пойти на так называемую "частичную мобилизацию".

Популярности это путину явно не прибавило. Опросы, в том числе закрытые, показывают уменьшение тех, кто хочет продолжения войны. Ну а бегство из рф в этом году, по разным оценкам, от одного до трех с половиной миллиона мужчин, говорит само за себя. В итоге мобилизация не срабатывает так эффективно, как надеялся режим", – поясняет Николай Маломуж.

Генерал обращает внимание, что путин пытается информационно, организационно укрепить свой имидж. Заявляет о новых перспективах так называемой "специальной военной операции" (которую сам же уже назвал войной), проводит коллегии, пиарится на якобы поездках на фронт. Пытается поднять боевой дух.

"Но реалии показывают, что это не работает. Думаю, в ближайший период – полгода-год – мы увидим обрушение путинского режима. То же самое касается Лукашенко. Это практически параллельный процесс, когда Беларусь и россия имеют шансы избавиться от диктаторов", – уверен генерал.