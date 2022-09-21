Медиаэксперт Дмитрий Золотухин расказал, где кремль возьмет деньги на войну

Что ж, владимир путин обвалил российские ценные бумаги и биржевые индексы своим заявлением о частичной мобилизации ради продолжения войны (так называемой "специальной военной операции") в Украине.

Экономика россии уже и так находится в ужасном состоянии. Фактический запрет на любую торговлю валютами рассматривается как возможность удержать курс рубля. Но это лишь означает, что война и так уже идет на всей территории рф.

Обнищание и фактическое обнуление сбережений граждан россии — это уже свершившийся факт. Конечно, из-за высоких цен на энергоносители (газ и нефть) бюджет страны-агрессора все еще имеет достаточно прочную и долгосрочную "подушку безопасности". Но у нее нет ничего общего с благосостоянием простых российских граждан, которое будет лететь в бездну нищеты.

Все деньги уйдут на обеспечение частичной мобилизации, подготовку и обмундирование мобилизованных, а также на покрытие нужд оккупированных регионов. Путин сам сказал, что финансовое обеспечение мобилизованных в Донецкой и Луганской областях будет на том же уровне, что и обеспечение военнослужащих российской армии.

Эти деньги нужно будет где-то взять. Их возьмут из карманов жителей Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Казани и других городов.

Частичная мобилизация неизбежно приведет к еще одному массивному удару по российской экономике.