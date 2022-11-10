Логично, что россияне отходят из Херсона.

Удерживать группировку на левом берегу им слишком дорого обходилось. Во всех смыслах.

Но всё правильно сказали и президент Зеленский, и главком ВСУ Залужный – никакой это не "жест доброй воли", а усилия наших воинов, которые давили, поставив противника в ситуацию, что ему пришлось отходить.

Я бы обратил внимание на один аспект, о котором почти не говорят эксперты. Этот отвод — еще и свидетельство того, что российская армия сыплется на низовом уровне. Когда приказы отдаются, но – не выполняются.

Стало холодно. Армия рф логистично к холодам не готова. Солдаты мало того, что слабо мотивированные, но еще и слабо обутые, плохо одетые, почти не помытые. Обеспечение там, судя по общедоступной информации, – кошмарное. А ВСУ ж еще и приложили максимум усилий, чтобы перебить логистические цепочки, лишить противника возможности пополнять ресурсы.

Градус если не паникерства, то недовольства, в российских войсках, весьма высок. И на россии мы имеем ситуацию, когда некоторая часть радикально настроенного общества еще готова воевать "до победного конца", а армия – уже нет. Она устала. Она не понимает, что делает в Украине. За что здесь гибнет.

Устали и наши. Но в Украине принят правильный закон об обязательных отпусках для военных на десять суток, у нас правильно выстроена ротация (побыли какое-то время на "нуле" – отводятся, подходят свежие силы). Мы, в конце концов, понимаем, за что воюем. А в рф с этим всем дела в разы хуже. И их армия тотально устала. "Чмобики" (от "частичная мобилизация"), которые пришли, вроде бы должны быть со свежими силами. Но они, насильно отправленные на фронт, прибывают туда уже уставшими, в большинстве своем немотивированными воевать.

И российская армия это увидела. Думаю, комбаты там сигнализируют наверх, полковники – генералам. Мол, войско наше – беда… И это важнейший с военно-психологической точки зрения фактор.

Понятно, что рано или поздно россияне с правого берега уйдут. Пытаясь сделать это без катастрофических потерь. Ведь отступать им приходится под нашим постоянным огнем, под продолжающимся наступлением. Часть техники противник явно бросит, часть арьергарда, думаю, попадет в плен.

Тех же, кто выберется, перекинут, скорее всего, на Донецкое направление, где продолжаются постоянные атаки на наши позиции.

Но посмотрите, сколько они уже штурмуют тот же Бахмут? Месяцы. Сколько своих они там положили? Тысячи… Чего добились? Отбили, условно говоря, две лесопосадки… И если туда в виде "подкрепления" пришлют едва выживших после "мужественного отступления" из Херсона, они, скорее, разложат изнутри ту разношерстную компанию (местные "мобики", кадыровцы, вагнеровцы, чуть приправленные кадровыми военными), которую наши перемалывают на Донетчине и Луганщине.

Тем более что наступают холода. Они, а также эффективные действия защитников Украины, весьма охладят наступательный порыв оккупантов.