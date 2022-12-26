Ракетоносцы рф под ударом: почему горел аэродром в Энгельсе и МиГ-31 в Беларуси

Возможности для ракетных ударов по Украине у оккупантов продолжают снижаться

Менее, чем в течение суток, у оккупантов произошли два чрезвычайных происшествия с самолетами, которые могли угрожать Украине пуском ракет. И если в Беларуси загорелся истребитель МиГ-31, что может быть случайностью, то в городе Энгельс Саратовской области РФ, уже во второй раз за три недели, на аэродроме стратегической авиации произошел взрыв, вызванный действиями неивестного дрона.

Помимо временного промежутка, эти два случая сближает тот факт, что под ударом оказались ракетоносцы оккупантов, способные наносить удары по территории Украины, что самолеты из Энгельса регулярно и делали.

Так, МиГ-31 способен нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", которая, если верить заявлениям оккупантов, может нанести удар на расстояние до 2000 км. Правда, нужно отметить, что под носители ракет переоборудованы порядка десятка МиГ-31, получивших приставку "К". После того, как один из них явно вышел из строя, это снизило потенциал МиГ-31К в качестве ракетоносителей ровно на 10%.

"Стратеги" Ту-160 и Ту-95 – могут нести почти все

Военный аэродром в Энгельсе под Саратовом, расположенный в 700 км от границы с Украиной, является местом базирования 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии оккупантов, вооруженной стратегическими ракетоносцами Ту-95МС и Ту-160.

Эти самолеты могут оснащаться практически всем спектром ракетного оружия авиационного базирования, используемым против Украины. К последнему относятся ракеты Х-101, Х-555, Х-55 и "Кинжалы". Учитывая дальность поражения ракет, оккупанты предпочитали поднимать самолеты в Энгельсе и производить пуски над акваторией Каспийского моря, что должно было гарантировать безопасность ракетоносцев.

Однако 5 декабря ВСУ смогли доказать, что это не так, нанеся удар по аэродрому беспилотником дальнего действия. Вероятнее всего, это был переделанный под ударный дрон БПЛА Ту-141 "Стриж".

Надо сказать, что такие удары по российским аэродромам особенно опасны для стратегических бомбардировщиков Ту-160. Они могут нести до восьми ракет, но самих бомбардировщиков этого типа у оккупантов всего лишь 16 единиц.

Ракетоносец Ту-95МС не может нести "Калибры", зато способен загрузить на внешнюю либо во внутрифюзеляжную подвеску до 16 ракет разных других типов. На вооружении у агрессора состоят 44 таких самолета, произведенных в 1979-1992 гг.

По мнению руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, запасы ракет у оккупантов заканчиваются и их хватит еще на два-три удара по 70-75 ракет.