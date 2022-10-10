От иранского до советского – оккупанты использовали весь свой ракетный арсенал для массированной атаки по Украине

Для удара по Украине оккупанты использовали всю доступную им географию ракет — от своих до импортных

В понедельник, 10 октября, территория Украины подверглась массированному ракетному удару, которого давно не знала. По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, для удара были использованы 83 ракеты типа Х101 и Х505, а также 12 иранских дронов типа "Шахед", в рф ставшие "Геранью". Из этого числа удалось сбить 40 ракет и 9 беспилотников.

Как выяснил "Телеграф", для массированного удара россиянам пришлось использовать свои ракеты авиационного базирования с индексом Х, произведенные еще в СССР и в рф, а также иранские дроны.

Так, о возможностях иранских дронов уже сообщалось, их применение доставило ВСУ немало неприятных моментов.

Ракеты же Х101 и Х555 в целом более старые, но в то же время опасные.

Х555 – наследие советской эпохи

Ракета Х555 является глубокой модернизацией еще советской ракеты Х55, разработанной в 70-х годах и чье производство началось в 1983 году в Харькове. Ракета предназначалась для запусков с советских бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

При длине порядка 6 метров, Х55 могла нести порядка 400 килограммов взрывчатки и лететь на дальность до 2500 километров со скоростью не менее 700 км/ч, правда точность ее при этом была довольно слабой – она могла упасть в радиусе 100 метров от цели.

Слабая точность объяснялась отсталой системой наведения – перед пуском в ракету закладывалась программа полёта содержит цифровую карту рельефа местности по маршруту полёта. В процессе полёта происходило сравнение этой карты с реальными показаниями аппаратуры и выдачу при необходимости соответствующих команд на корректировку курса.

Как было принято в СССР, бороться с этой неточностью решили за счет создания для ракеты ядерной боеголовки мощностью в 200-500 Кт.

Тем не менее уже в рф Х55 модернизировали, прежде всего пойдя по пути улучшения ее точности. Для этого ракету дополнили оптико-электронной системой коррекции и спутниковой навигацией, после чего точность выросла до 20 м. Боевая часть новой Х555 оснащается кассетными боеприпасами либо осколочно-фугасно-зажигательной.

Правда все это привело к снижению дальности полета до 2000 км, эту проблему можно решить за счет дополнительных топливных баков, но последние делают ракету более заметной и менее быстрой – без них ракета может развить скорость до 820 км/ч.

Получившаяся в итоге ракета и получила индекс Х555.

Х101 – полностью своя

Ракета Х101 начала свою историю в 1999 году, когда в рф решили создать полностью свою ракету без импортных комплектующих, по сути для замены той самой Х55 и работы над проектом затянулись на 14 лет – лишь в 2013 году она была принята на вооружение.

Х101

По своими характеристикам Х101 несколько превосходит Х555, прежде всего в точности – заявлено отклонение от цели не более 10-20 метров и дальностью – до 5500 км. Также эта ракета несколько быстрее советского аналога – до 970 км/ч против 820 км/ч.

Радикальным отличием от других советских и российских ракет является возможность изменения маршрута в полете, что делает ее более опасной и сложной для сбития, целью для ПВО.

Тем временем Украина с нетерпением ожидает передачи систем ПВО от Испании (Aspide), США (NASAMS) и Германии (IRIS-T SL).