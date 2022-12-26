Как Украина вернет Крым и сколько ракет осталось в россии: главные цитаты из свежего интервью Буданова

Приводим основные моменты из интервью Буданова

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью LIGA.net, в котором в частности, рассказал о возвращении Крыма, Арестовиче и том сколько у россии осталось ракет.

О том, какие основные заявления сделал Кирилл Буданов в разговоре с журналистами — читайте в материале "Телеграфа".

россия в глухом углу

Враг концентрирует силы севернее Бахмута и в направлении Запорожья, но враг в тупике и коренного изменения ситуации зимой не ожидается.

"россия находится сейчас в тупике, и единственное место, где она еще "старается пытаться" наступать — это Бахмут. Особых успехов в этом направлении не имеют. С августа (в рф — Ред.) постоянно говорят, что Бахмут почти захвачен. Как видите, уже конец декабря. Единственное, где они кроме этого пробуют концентрировать свои силы – чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья. Но мы не видим реальной возможности чего-то добиться".

Возвращение Крыма

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без сил ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках"

Сколько ракет осталось у оккупантов

Ракет у россии осталось на 2-3 массированных атаки, этим объясняется увеличение промежутка между обстрелами, производство новых ракет замедляют санкции, Китай и Иран ракеты не продают.

"Того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически их расчеты – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет в два-три раза. И в принципе они окончатся вообще".

Технический голод

С осени у россиян начался технический голод, испытываемый ВСУ еще с начала войны: сейчас россияне так же во всем мире ищут, где приобрести снаряды 122 и 152 мм, танковые осколочно-фугасные выстрелы и реактивные снаряды к "Градам" и "Ураганам".

"Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам – так и у них это началось. Как у нас начались проблемы с осколочно-фугасными снарядами в танки – так же у них. То же касается ракет к РСЗО".

Почему россияне так берегут "Кинжалы"

"Так их всего к началу войны было, насколько я помню, 47 штук. За это время они смогли сделать несколько, пока были запчасти. Это несерьезно. Можно пугать мир тем, что у тебя есть "Кинжал". Но когда начинаешь их реально использовать – что дальше? Можешь нанести 47 ударов".

россии не дают оружие

"Помимо "мопедов" Shahed-136 и Shahed-131. Был большой Mohajer-6, похожий на Bayraktar по тактико-техническим характеристикам. Они пытаются купить у них боеприпасы и хотят, чтобы иранцы продали баллистические ракеты. Однако ни одной ракеты Иран так и не передал".

"Китай никакого вооружения тоже не передал. И не передаст, как мы понимаем".

Арестович служил в ГУР

"Когда-то, насколько я помню, проходил здесь службу. Это было давно, нужно поднять данные. Насколько помню – да".

Ждать ли новой "бавовны" в Черном море

"Одна из причин, почему российский флот не может нормально действовать – это погодные условия. Погода не очень благоприятна для деятельности судов. Для использования водных дронов – тоже не очень. Когда будут благоприятные условия – думаю, их применение будет продолжено".

Куда поехать летом 2023 в отпуск — совет Буданова

"Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов".

Напомним, ранее мы писали о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал большое интервью журналу The Economist.

Также мы сообщали о том, главном из интервью главы СБУ Малюка.