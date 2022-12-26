Почему россия притормозила ракетные удары: Буданов раскрыл проблему врага

Руководитель ГУР убежден, что ракет у рф осталось максимум на 2-3 массированных удара

российская федерация существенно снизила интенсивность атак, ведь на массированные удары по Украине она потратила почти все ракеты. В то же время изготовить новый арсенал боеприпасов, который мог бы покрыть эти расходы промышленность рф пока не способна.

Об этом в своем интервью для издания Лига.net рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, комментируя вопросы журналиста относительно количества оставшихся у россиян ракет и возможностей россии наносить массированные удары по мирным городам и инфраструктуре страны.

"Количество оставшихся ракет — если взять чисто математически их расчеты — хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет в два — три раза. И, в принципе, они закончатся вообще", — пояснил он.

По его словам интенсивность ракетных атак россии по критической инфраструктуре стала значительно меньше, ведь промышленность рф просто не способна оперативно покрыть то количество мимолетного арсенала боеприпасов, который они тратят, мол, на все попытки, это просто нереально.

Что касается информации о якобы перенастройке производства новых ракет, увеличив годовой выпуск в несколько раз, то главный разведчик страны ее подтверждать не берется.

"Я помню, что они мечтают выйти на производство 20 в месяц ракет "Калибр" морского базирования. Считайте сколько нужно работать, чтобы обеспечить единый залп. Да, в залпе идут и Х-101, и Х-555, и "Калибр". Но вам статистика — считайте. "Искандеры" почти не производятся", — сказал он.

Глава ГУР также добавил, что россия очень сильно бережет ракеты типа "Кинжал", ведь их количество крайне ограничено, а изготовление почти невозможно. Для сравнения он привел российские "Искандеры", который на балансе россии насчитывается более 900 штук в противовес 47 "Кинжалам".

"Почти невозможно их сейчас производить. Они не могут достать много комплектующих из-за санкций. Они делают параллельный импорт, но это очень усложняет и увеличивает срок доставки этих частей. А некоторые они, несмотря ни на что, так и не могут достать", — дал он объяснение. .

На вопрос о заявлениях российской стороны об усилении сотрудничества с Ираном, Буданов отметил, что существенным влиянием на российско-украинскую войну она не отразится.

"Все уже видели и слышали эти летающие "мопеды". Кто-то, может, даже почувствовал на себе. Эти дроны были переданы. Пойдут ли они дальше (в ракеты — ред.) – вопрос открыт. Все работают над тем, чтобы этого не произошло. И сам Иран понял, что так просто передать это России – это не воспринимается миром. Даже тем миром, с которым они привыкли нормально общаться. Кроме "мопедов" Shahed-136 и Shahed-131. Был большой Mohajer-6, похожий на Bayraktar по тактико-техническим характеристикам. Они пытаются купить у них боеприпасы и хотят, чтобы иранцы продали баллистические ракеты. Однако никакой ракеты Иран так и не передал", — добавил глава ГУР.

Что касается сотрудничества россиян с Китаем, то, по мнению Буданова, передавать вооружение, которое будет вовлечено в войну в Украине, Пекин точно не будет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал вопрос о дальнейшей деоккупации крымского полуострова.