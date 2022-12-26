Без силы ничего не будет: Буданов открыл, как Украина вернет Крым

Хотя в западных СМИ все чаще мелькают тезисы о возвращении к границам 23 февраля 2022 года, Украина вернёт всё, — уверен Буданов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов продолжает настаивать, что Крым сможет вернуться в Украину уже летом 2023 года, несмотря на скептицизм западных аналитиков.

Об этом он вновь высказался интервью LIGA.net.

Буданов объяснил, почему едва ли не единственный в Украине прогнозирует возвращение Крыма уже в середине 2023 года: "Я являюсь руководителем военной разведки и председателем комитета по разведке [при президенте]. Я опираюсь на данные и аналитику, которые у нас есть. А кто может знать ответы на глобальные вопросы, кроме разведки?"

Он напоминает, что Украина имеет международно признанные границы 1991 года, которые включают и Донбасс, и Крым, — и возвращены будут все потерянные территории.

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", — подчеркивает глава ГУР.

Как сообщал "Телеграф", ранее Кирилл Буданов рассказывал, стоит ли опасаться вторжения из Беларуси.