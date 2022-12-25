Украинский блогер, телеведущий и один из основателей "Демсокыры" Юрий Гудыменко рассказал, что делать с россиянами в Крыму

С определенным офигеванием вижу дискуссии о том, как украинцы должны вести себя с россиянами в Крыму после деоккупации.

Так вот, мое маленькое мнение умещается в одно слово: Судеты.

Без казней, без нашивок и без запрета ходить по асфальту. Мы люди не вежливые, но цивилизованные.

Но да: нет украинского гражданства — депортация и конфискация. Мне удивительно вообще обсуждать другие варианты. Имеешь – проверка биографии.

Все "но" я не скажу где имел.

Источник: страница Гудыменко в Facebook.

Справка: Судеты – это название горного массива длиной около 330 километров, проходящего по территории Германии, Чехии и Польши. В 1938 году в результате подписания Мюнхенского соглашения Третий рейх аннексировал Судетскую область Чехословакии. Однако в 1945 году, после окончания Второй мировой войны, были подписаны так называемые декреты Бениша, согласно которым немецкоязычное население должно было в кратчайшие сроки покинуть территорию страны. Все имущество немцев подлежало конфискации, с собой им разрешалось взять только один чемодан.