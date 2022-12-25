Український блогер, телеведучий та один із засновників "Демсокири" Юрій Гудименко розповів, що робити з росіянами в Криму

З певним офігінням бачу дискусії про те, як українці мають поводити себе із росіянами в Криму після деокупації.

Так от, моя маленька думка уміщується в одне слово: Судети.

Без страт, без нашивок і без заборони ходити по асфальту. Ми люди не ввічливі, але цивілізовані.

Але так: не маєш українського громадянства — депортація та конфіскація. Мені дивно взагалі обговорювати інші варіанти. Маєш — перевірка біографії.

Всі "але" я не скажу де мав.

Джерело: сторінка Гудименка у Facebook.

Довідка: Судети – це назва гірського масиву завдовжки близько 330 кілометрів, що проходить територією Німеччини, Чехії та Польщі. 1938 року в результаті підписання Мюнхенської угоди Третій рейх анексував Судетську область Чехословаччини. Однак у 1945 році, після закінчення Другої світової війни, було підписано так звані декрети Беніша, згідно з якими німецькомовне населення мало в найкоротші терміни залишити територію країни. Все майно німців підлягало конфіскації, з собою їм дозволялося взяти лише одну валізу.