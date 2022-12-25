Свині та собаки не винні: Данілов розповів, чому для росіян не треба вигадувати альтернативних назв

Спотворення назви росіян розмиває образ ворога

У РНБО нагадали, чому в контексті російського вторгнення необхідно називати росіян росіянами, а не вигадувати їм альтернативні назви.

Як повідомив у своєму Facebook секретар РНБО Олексій Данілов, використання назв на кшталт "орк", "русня" та "сви*особака" розмиває образ ворога.

"Пишемо і одразу документуємо для історії: "рускій", "росіянин", "росія" – вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав", — зазначив Данилов.

За його словами, це дозволить зацементувати в історичній пам’яті українців, який саме народ несе повну колективну відповідальність і не забувати, наскільки мерзенним може бути їхнє "братство".

"Тим більше орки проти того, щоб їх ставили в один ряд із росіянами", — пожартував Данілов і додав, що тим більше не варто порівнювати росіян із ні в чому не винними собаками та свинями.

Як повідомлялося раніше, повномасштабне вторгнення сильно вдарило по російській економіці, а щоб відновити її до довоєнного рівня, їй доведеться витратити близько 30 років.