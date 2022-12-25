Свиньи и собаки не виноваты: Данилов рассказал, почему для россиян не надо придумывать альтернативных названий

Искажение названия россиян размывает образ врага

В СНБО напомнили, почему в контексте российского вторжения необходимо называть россиян россиянами, а не придумывать для них альтернативные названия.

Как сообщил в своем Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов, использование названий вроде "орк", "русня" и "сви*особака" размывает образ врага.

"Пишем и сразу документируем для истории: "русский", "россиянин", "россия" – убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал", — отметил Данилов.

По его словам, это позволит зацементировать в исторической памяти украинцев, какой именно народ несет полную коллективную ответственность и не забывать, насколько мерзким может быть их "братство".

"Тем более, орки против того, чтобы их ставили в один ряд с россиянами", — пошутил Данилов и добавил, что тем более не стоит сравнивать россиян с ни в чем не виновными собаками и свиньями.

Как сообщалось ранее, полномасштабное вторжение сильно ударило по российской экономике, а чтобы восстановить ее до довоенного уровня ей придется потратить около 30 лет.