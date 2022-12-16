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Як звільнити Крим через Мелітополь. Експерт пояснив, чого чекати від ЗСУ

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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ЗСУ готуються до подальшого наступу на південь України Новина оновлена 16 грудня 2022, 11:51
ЗСУ готуються до подальшого наступу на південь України

Саме на Мелітопольському напрямку є вкрай важлива для ЗСУ точка, яка допоможе відкрити дорогу на Крим

Одним з найважливіших напрямків для Збройних сил України є Мелітопольський, адже успішний рух на ньому створить досить цікаві умови для подальших контрнаступальних операцій.

Таку інформацію у своєму інтерв’ю для видання "ТСН.ua" повідомив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь. За його словами, деокупація міста Мелітополь (Запорізька область) може стати наступним важливим етапом у майбутньому звільненні анексованого росією Криму.

"Звісно, це залежить не від одного населеного пункту Мелітополя. Мається на увазі район Мелітополя, а саме напрямок Мелітополя, який є дійсно важливим. Тобто якщо подивитися на карту, це і транспортний, і логістичний вузол. Взагалі, це фактично така центральна точка, яка є в цьому районі і яка відкриває шлях на Крим", — пояснив він.

На думку Самуся, якщо українські військові все ж вирушать у напрямку півдня, в сторону Бердянська, то це допоможе перекрити усі логістичні сполучення і комунікації окупантів, які облаштовані між територією росії, анексованим кримським півостровом, а тако лівим берегом багатостраждального Херсона.

"Тобто ми відрізаємо лівий берег Херсонщини і фактично те угруповання, яке там є, опиняється в такому мішку, який певний час буде з'єднаний лише з Кримом. Ну а українська армія вже буде планувати свої наступні операції, як готувати звільнення Криму. Успішний рух на Мелітопольському, Бердянському напрямках створює дуже привабливі, комфортні умови потім для планування наступних операцій", — пояснив експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як глава Нацполіції України Ігор Клименко прокоментував подальший розвиток контрнаступу ЗСУ та ймовірне звільнення Криму, назвавши головні проблеми деокупації українських територій.

Теги:
#Війна #Мелітополь #Крим #наступ ЗСУ