Вирішальна фаза війни: американський генерал розповів, коли ЗСУ звільнять Крим

Генерал США дав оптимістичний прогноз щодо Криму

Українські захисники можуть звільнити Крим уже до серпня 2023 року, чому передуватимуть активні обстріли російських штабів на окупованих територіях.

Відповідним прогнозом поділився американський генерал, колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес у повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Твіттер.

За його словами, у наступні кілька тижнів ЗСУ будуть завдавати ударів по російських штабах та лініях тилового забезпечення.

Генерал висловив переконання, що це продовжуватиметься орієнтовно до лютого, що створить передумови для вирішальної стадії кампанії з деокупації українських територій, а саме щодо звільнення Криму.

"Я очікую, що до серпня вони (українські військові, — ред.) звільнять Крим", — зазначив Ходжес.

Як повідомлялося раніше, наприкінці листопада радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що через пів року він проведе пряму трансляцію зі звільненої Ялти.

Водночас деякі західні аналітики не поділяють оптимізм Ходжеса та Подоляка, тому видання Washington Post напередодні оприлюднило статтю, в якій припустило, що протистояння за Кримський півострів може тривати десятки років.