Решающая фаза войны: американский генерал рассказал, когда ВСУ освободят Крым

Генерал США дал оптимистический прогноз по Крыму

Украинские защитники могут освободить Крым уже до августа 2023 года, чему будут предшествовать активные обстрелы российских штабов на оккупированных территориях.

Соответствующим прогнозом поделился американский генерал, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в сообщении, обнародованном в соцсети Twitter.

По его словам, в следующие несколько недель ВСУ будут наносить удары по российским штабам и линиям тылового обеспечения.

Генерал выразил убеждение, что это будет продолжаться ориентировочно до февраля, что создаст предпосылки для решающей стадии кампании по деоккупации украинских территорий, а именно по освобождению Крыма.

"Я ожидаю, что до августа они (украинские военные, — Ред.) освободят Крым", — отметил Ходжес.

Как сообщалось ранее, в конце ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что через полгода он проведет прямую трансляцию из освобожденной Ялты.

Вместе с тем некоторые западные аналитики не разделяют оптимизм Ходжеса и Подоляка, так издание Washington Post накануне обнародовало статью, в которой предположило, что противостояние за Крымский полуостров может длиться десятки лет.