Багато хто виїде: озвучено велику проблему зі звільненням Криму та Донбасу

Багаторічний вплив російської пропаганди на уми людей безслідно не мине

Українські військовослужбовці роблять все можливе, щоб якнайшвидше звільнити окуповані регіони України. Поки що на черзі — два важливі населені пункти Луганщини, проте деокупація планується для всього Донбасу та Криму. При цьому варто враховувати важливий аспект — людей, які там проживають, багато з яких за останні дев’ять років практично не чули української мови і постійно перебували серед російських наративів. Глава Нацполіції України Ігор Клименко певен: багато людей з окупованих територій ухвалять рішення виїхати до рф після того, як ЗСУ відтіснять загарбників.

Про це він розповів в інтерв’ю "РБК-Україна", наголосивши, що деокупація територій, що опинилися під контролем росіян з лютого 2022 року і тих, які роками там, сильно відрізнятиметься.

"Діти пішли вже до другого класу. Ті, які народилися у 14-15 роках. Люди отруєні пропагандою росії. Великі території, які вже 8,5 років не чули української. У яких виховувалася та пропагувалася ненависть до всього українського, до України. Тому головна проблема — це люди", — зазначає головний поліцейський країни.

За його словами, уряду та іншим українцям слід підготуватися, що процес реінтеграції мешканців цих регіонів буде дуже непростим. Тим, хто жив мирним життям та не брав участь у незаконних збройних формуваннях, доведеться методично пояснювати причини законності української влади та інші тонкощі.

"Я думаю, що багато людей, які там проживають, напевно, підуть шукати "рускій мір" на території російської федерації", — наголосив Клименко.

Тим часом частина військових експертів уже почали озвучувати приблизні терміни визволення Кримського півострова. Своєю версією поділився і американський генерал Бен Ходжес.

При цьому частина аналітиків не заперечує того, що боротьба за український Крим здатна розтягнутися на десятиліття.