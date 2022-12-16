Как освободить Крым через Мелитополь. Эксперт объяснил, чего ждать от ВСУ

Именно на Мелитопольском направлении крайне важна для ВСУ точка, которая поможет открыть дорогу на Крым

Одним из важнейших направлений для Вооруженных сил Украины является Мелитопольское, ведь успешное движение на нем создаст достаточно интересные условия для дальнейших контрнаступательных операций.

Такую информацию в своем интервью для издания "ТСН.ua" сообщил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь. По его словам, деоккупация города Мелитополь (Запорожская область) может стать следующим важным этапом в предстоящем освобождении аннексированного россией Крыма.

"Конечно, это зависит не от одного населенного пункта Мелитополя. Имеется в виду район Мелитополя, а именно направление Мелитополя, которое действительно важно. То есть если посмотреть на карту, это и транспортный, и логистический узел. Вообще, это фактически такая центральная точка, которая есть в этом районе и которая открывает путь в Крым", — пояснил он.

По мнению Самуся, если украинские военные все же отправятся в направлении юга, в сторону Бердянска, то это поможет перекрыть все логистические сообщения и коммуникации оккупантов, обустроенных между территорией россии, аннексированным крымским полуостровом, а так же левым берегом многострадального Херсона.

"То есть мы отрезаем левый берег Херсонщины и фактически та группировка, которая там есть, оказывается в таком мешке, который какое-то время будет соединен только с Крымом. Ну а украинская армия уже будет планировать свои последующие операции, как готовить освобождение Крыма. Успешное движение на Мелитопольском, Бердянском направлениях создает очень привлекательные, комфортные условия для планирования последующих операций", — пояснил эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, как глава Нацполиции Украины Игорь Клименко прокомментировал дальнейшее развитие контрнаступления ВСУ и вероятное увольнение Крыма, назвав главные проблемы деоккупации украинских территорий.