Украинская "формула мира": Кулеба рассказал, когда хотят провести важный саммит

К саммиту хотят привлечь ООН

В Министерстве иностранных дел раскрыли больше деталей относительно саммита по "формуле мира", о котором упоминал президент Украины Владимир Зеленский в Конгрессе США.

Как рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью The Associated Press, соответствующий саммит Украина хотела бы провести до конца февраля на полях ООН с ее генсеком Антониу Гутерришем в качестве посредника.

"ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого саммита, потому что речь не идет о том, чтобы сделать услугу какой-то стране. Речь идет о привлечении к инициативе всех", — сказал он.

Что касается россии, то для того, чтобы она участвовала в саммите ее сначала надо привлечь к ответственности за военные преступления. При этом он подчеркнул, что вопреки своим заявлениям кремль пока не готов к переговорам, о чем свидетельствует поведение оккупантов на поле боя.

Также министр подчеркнул, что каждая война заканчивается за столом переговоров по итогу действий, предпринятых на поле боя.

Напомним, во время обращения к участникам форума TRT World Forum 2022 Зеленский озвучил пять главных пунктов "формулы мира" и заявил, что ее достижение не является чем-то сверхъестественным.