Українська "формула миру": Кулеба розповів, коли хочуть провести важливий саміт

До саміту хочуть залучити ООН

У Міністерстві закордонних справ розкрили більше деталей щодо саміту щодо "формули миру", про який згадував президент України Володимир Зеленський у Конгресі США.

Як розповів глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю The Associated Press, відповідний саміт Україна хотіла б провести до кінця лютого на полях ООН з її генсеком Антоніу Гутеррішем як посередник.

"ООН могла б стати найкращим майданчиком для проведення цього саміту, тому що не йдеться про те, щоб зробити послугу якійсь країні. Йдеться про залучення до ініціативи всіх", — сказав він.

Що стосується росії, то для того, щоб вона брала участь у саміті, її спочатку треба притягнути до відповідальності за воєнні злочини. При цьому він наголосив, що всупереч своїм заявам кремль поки не готовий до переговорів, про що свідчить поведінка окупантів на полі бою.

Також міністр наголосив, що кожна війна закінчується за столом переговорів щодо підсумку дій, вжитих на полі бою.

Нагадаємо, під час звернення до учасників форуму TRT World Forum 2022 Зеленський озвучив п’ять головних пунктів "формули світу" і заявив, що її досягнення не є надприродним.