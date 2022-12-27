Когда ПВО Patriot появятся в Украине: Кулеба очертил сроки

Комплексы развернут быстрее, чем обычно

Украина получит от США батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако на ее разворачивание уйдет некоторое время.

Как рассказал в интервью изданию AP глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, обычно подготовка к введению в эксплуатацию таких комплексов занимает около года.

Впрочем, он добавил, что в ситуации с Украиной был разработан специальный план, благодаря которому этот процесс не займет более полугода.

По словам Кулебы, он "абсолютно доволен" итогами визита президента Владимира Зеленского в США.

Как сообщалось ранее, информация о том, что США передадут Украине комплексы Patriot ходила по сети уже давно, однако в Вашингтоне ее официально подтвердили лишь 21 декабря, накануне персональной встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом и представителями Конгресса.

При этом помимо "Патриотов" Украина также получит и другие системы, вроде NASAMS, HAWK, Stinger и оружия против беспилотников.

После возвращения в Киев Зеленский заявил, что в ближайшее время ВСУ будут существенно усилены в своих возможностях.