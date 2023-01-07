Чи стане повернення Криму до України політичним крахом путіна: експерт дав несподівану відповідь

Деокупація Криму — чому путін зможе її пережити, пояснив Євген Магда

Політичний експерт Євген Магда, який пояснив раніше, що стоїть за заявами Заходу про необхідність переговорів України з росією впевнений: Крим неодмінно повернеться під контроль України, але це не стане для володимира путіна тим політичним крахом, на який усі ми сподіваємось.

Свою позицію він виклав у коментарі "Телеграфу".

"Путін — достатньо стійка до випробувань людина, тому навіть втрата Криму не стане для нього "смертельним" сценарієм. У цьому випадку російська пропаганда просто зробить крутий розворот і почне просувати наративи, буцімто все це – справа рук НАТО. Усі сьогоднішні заяви американських генералів про Крим будуть використані на користь цієї тези. Після численних поразок росії в Україні кремлівські пропагандисти вже почали підготовку населення до данного сценарію — жоден їхній спіч не обходиться без згадки протистояння рф та НАТО, адже росія не може дозволити собі визнати, що вона програє Україні", — вважає Євген Магда.

Крім того, політолог звертає увагу на ще один важливий фактор: звільнення півострова ймовірно може визвати опір частини місцевого населення, яке з 2014 року піддавалося агресивній російській пропаганді і з недовірою ставиться до української влади, армії та громадян в цілому.

У той же час експерт впевнений, що проросійські настрої жителів півострову не можуть бути приводом для відмови від деокупації цієї території.

"Це не проблема України, а привід замислитися для тих, хто не готовий миритися з діючим законодавством України або отриманим статус-кво. Після звільнення півострову там будуть діяти ті ж закони, що і на інших територіях України. Сипатизування росії не є злочином, проте якщо хтось з мешканців Криму захоче вийти на вулицю з триколором або іншою російською символікою, йому доведеться переїхати в рф чи ті державні утворення, які виникнуть на її місці, або ж відповідати перед українським судом", — зазначає Євген Магда.

Нагадаємо, що екс-командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що Крим буде деокупований до кінця літа 2023 року.