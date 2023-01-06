Деокупація Криму: коли ЗСУ почнуть звільнення півострову

У 2023 році Україна може звільнити усі окуповані росією території

Повномасштабна війна в Україні актуалізувала і загострила питання звільнення тимчасово окупованого росією Криму. Якщо раніше деокупація обговорювалася у далекій та досить нечіткій перспективі, то тепер плани на повернення контролю над півостровом перестали носити гіпотетичний характер і перейшли у розряд актуальних задач, що можуть бути вирішені вже найближчим часом.

"Телеграф" звернувся до військових та політичних експертів, щоб дізнатися про перспективи звільнення Криму від окупантів протягом 2023 року та труднощі, які можуть супроводжувати цей процес.

Політичний та соціальний аспекти

Повернення Криму під контроль України може відбутися вже у серпні. Про це на своїй сторінці у Twitter заявив колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес. За словами військового, деокупація півострову у 2023 році стане можливою, якщо Захід продовжить надавати Україні обіцяну допомогу і збереже санкції проти росії.

Одночасно з цим протилежний сценарій розвитку подій навколо окупованої території спрогнозував німецький воєначальник та колишній генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе. Військовий вважає, що питання Криму буде вирішуватись за столом переговорів, а результатом перемовин між Україною та рф може стати запровадження на півострові тимчасової адміністрації терміном на 50 років, оскільки "обидві сторони на той час зрозуміють, що подальші бойові дії безглузді", пише Swissinfo.

Деокупація усіх захоплених росією українських територій та відновлення контролю над державними кордонами 1991 року — єдина умова, за якої війна з рф може бути завершена. Про це неодноразово заявляв як сам президент України Володимир Зеленський, так і інші представники вищого військово-політичного керівництва країни.

Донедавна таку позицію України росіяни сприймали скептично, проте численні поразки окупантів на полі бою та втрата контролю над значною частиною захоплених після 24 лютого територій змушує кремль готуватися до різних сценаріїв розвитку подій. Так, в анексованому Криму місцеві жителі повідомили про появу цілої системи окопів на пляжі у селищі Чорноморське.

Ймовірно, втративши контроль над Херсоном та усвідомлюючи всю складність своїх позицій на Донбасі, російська влада всерйоз побоюється висадки українського десанту на півострові, тому вже почала працювати над створенням додаткової системи перешкод.

Крім того, останнім часом в Криму активізувалися українські партизани. Зокрема на вулицях Сімферополя та Севастополя почали з'являтися жовті стрічки, проукраїнські графіті та листівки. За повідомленням Telegram-каналу руху опору "Жовта стрічка", сьогодні на півострові перебуває близько 1000 активістів, які готові продовжувати діяльність в умовах окупації, аби наблизити звільнення Криму.

З огляду на вищевказані процеси та прогнози української розвідки про вихід ЗСУ на кордони 1991 року вже до літа 2023 року, говорити про укладання мирних угод з агресором на вигідних йому умовах не доводиться.

За словами політичного аналітика, директора Інституту світової політики Євгена Магди, різноманітні версії щодо термінів та шляхів звільнення Криму, що звучать зараз від людей, які не несуть за це жодної відповідальності, сприймати всерйоз не слід. Предметно дане питання може обговорюватися лише за участі безпосередніх учасників процесу деокупації, або ж постфактум — коли над Сімферополем та іншими містами АРК будуть підняті українські прапори.

Політичний експерт впевнений: Крим неодмінно повернеться під контроль України, але це не стане для володимира путіна тим політичним крахом, на який усі ми сподіваємось.

"Путін — достатньо стійка до випробувань людина, тому навіть втрата Криму не стане для нього "смертельним" сценарієм. У цьому випадку російська пропаганда просто зробить крутий розворот і почне просувати наративи, буцімто все це – справа рук НАТО. Усі сьогоднішні заяви американських генералів про Крим будуть використані на користь цієї тези. Після численних поразок росії в Україні кремлівські пропагандисти вже почали підготовку населення до данного сценарію — жоден їхній спіч не обходиться без згадки протистояння рф та НАТО, адже росія не може дозволити собі визнати, що вона програє Україні", — пояснює Євген Магда в коментарі "Телеграфу".

Ще одним важливим аспектом звільнення Криму ймовірно стане опір частини місцевого населення, яке з 2014 року піддавалося агресивній російській пропаганді і з недовірою ставиться до української влади, армії та громадян в цілому. У той же час, проросійські настрої жителів півострову не можуть бути приводом для відмови від деокупації цієї території, каже політолог.

"Це не проблема України, а привід замислитися для тих, хто не готовий миритися з діючим законодавством України або отриманим статус-кво. Після звільнення півострову там будуть діяти ті ж закони, що і на інших територіях України. Сипатизування росії не є злочином, проте якщо хтось з мешканців Криму захоче вийти на вулицю з триколором або іншою російською символікою, йому доведеться переїхати в рф чи ті державні утворення, які виникнуть на її місці, або ж відповідати перед українським судом", — зазначає Євген Магда.

Військові виклики

Успішний контрнаступ ЗСУ на південному та східному напрямках фронту породжують появу в інформаційному просторі численних сценаріїв майбутньої військової операції зі звільнення Криму.

Авторів цих прогнозів можна умовно розділити на два табори. У першому очікують на стрімке та відносно легке зачищення півостровау від ворожої армії. Головним аргументом для цього слугує те, що після деокупації решти областей, ЗСУ зможуть підійти до АРК максимально близько, що зробить цю територію зручною мішенню, а руйнація Керченського мосту відріже ЗС рф від постачання озброєння та живої сили з материкової частини росії.

У другому "таборі" навпаки прогнозують важкі та затяжні бої з великими втратами, адже Крим є "сакральною" територією для володимира путіна, і боротися за неї він буде до останнього. Крім того, протягом останніх дев'яти років росія перетворювала півострів на свою військову базу, отже проблем з підкріпленням та достатньою кількістю зброї і техніки у неї не виникне.

Робити точні прогнози на хід операції зі звільнення Криму сьогодні майже неможливо, вважає експерт Українського інституту майбутнього, консультант комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Ступак.

"У питанні деокупації Криму велике значення матиме дія принципу "чорний лебідь". Цей процесс буде супроводжуватися подіями, які неможливо передбачити заздалегідь, але які при цьому можуть докорінно змінювати умови проведення цієї операції. У будь-якому випадку це буде складний процес, адже на сьогодні Крим дуже мілітаризований, там залишилось вкрай мало проукраїнських сил, а контррозвідка працює досить потужно", — зазначив військовий експерт в коментарі "Телеграфу".

Наприкінці вересня Володимир Зеленський підписав указ, який унеможливлює будь-які переговори української влади з діючим президентом рф. Проте, навіть за відсутності цього документу, володимир путін не пішов би на укладання мирної угоди, адже буквально зациклився на війні з Україною, вважає військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. За його словами, в існуючих умовах будь-які питання, пов'язані з переговорами, не матимуть впливу на росію.

"Деокупації Криму повинно передувати вигнання противника з окупованих районів Луганської та Донецької областей, адже там ситуація набагато складніша, ніж блокування Криму з огляду на його системну вразливість. У питанні звільнення півострову важливу роль буде відігравати наявність у нас систем, які дозволять перекрити постачання окупаційних військ зокрема через Керченський міст. Тому цей процес буде відбуватися у тісній зв'язці з перемовинами з США щодо постачання нам далекобійного озброєння", — пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Крім того, за словами Сергія Згурця, у питанні деокупації Криму важливу роль буде відігравати плідна робота МЗС України, адже зараз півострів використовується рф для базування носіїв ядерної зброї. Це дозволяє росіянам скорочувати відстань для дії своїх бомбардувальників у тому числі над зоною Європи.

"Чітке пояснення країнам-членам НАТО, що витіснення росіян з Криму убезпечує їх від традиційного ядерного шантажу з боку рф, може стати ще однією підвалиною для зміни підходів США щодо передання нам далекобійних засобів ураження", — зазначив військовий експерт.