Вільний, але під постійним ворожим вогнем: як живе Херсон після деокупації (фото, відео)

Як виживає Херсон під постійними обстрілами росіян.

Вже прошло більше місяця з моменту звільнення Херсона від багатомісячної окупації російськими військами. Проте відступ російських військ із Херсона не означає, що окупанти залишили місто у спокої.

Росіяни регулярно обстрілюють місто, намагаючись спровокувати енергетичну та гуманітарну катастрофу.

Попри те, що Херсон постійно знаходиться в прицілі ворога, у місті тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури територіальної громади. Відновлюється газо-, водо-, теплопостачання, а також водовідведення. Однак безперервні обстріли зводять нанівець усі намагання комунальників повернути місто до мирного життя

Щодо гуманітарної ситуації у місті, то вона не є критичною: продовольство, засоби гігієни та ліки постійно завозять.

Через ворожі обстріли, влада просить громадян евакуйовуватися. Але попри небезпеку та відсутність умов для життя, багато жителів залишати свої домівки не збираються.

Як виживає звільнений Херсон під постійними ворожими ударами — бачив кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Центральна площа міста, де святкували звільнення від окупантів

Сюди несли квіти та фото героїв

Після відходу з Херсону російські війська почали регулярно обстрілювати місто

Жителі міста роздивляються уламки ворожих снарядів

Не минуло й дня, щоб місто не обстрілювали

Такі "сюрпризи" можна побачити в центрі міста

Наслідки обстрілів видно майже на кожній вулиці

Замість скляних вікон у магазинах – фанера

В місті багато спалених автомобілів

Вибиті вікна будівлі

Про те, що місто було під окупацією, нагадують ось такі банери

Є також і патріотичні плакати

Херсон частково зруйнований, але вільний

Стіни розмальовані українськими митцями

Фото і відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, 24 грудня, росіяни здійснили черговий масований обстріл Херсона — ворожої атаки зазнав центр міста. Спочатку було відомо про 5 загиблих та 35 поранених. 25 грудня стало відомо, що загинули 16 цивільних, а ще 64 людини отримали поранення.

Упереддень Різдва (за григоріанським календарем) чимало місцевих жителей планувало прогулянку в центрі міста і дехто дивом врятувався від ймовірної смерті.