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Вільний, але під постійним ворожим вогнем: як живе Херсон після деокупації (фото, відео)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
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В місті майже щодня лунають вибухи Новина оновлена 27 грудня 2022, 13:35
В місті майже щодня лунають вибухи. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Як виживає Херсон під постійними обстрілами росіян.

Вже прошло більше місяця з моменту звільнення Херсона від багатомісячної окупації російськими військами. Проте відступ російських військ із Херсона не означає, що окупанти залишили місто у спокої.

Росіяни регулярно обстрілюють місто, намагаючись спровокувати енергетичну та гуманітарну катастрофу.

Попри те, що Херсон постійно знаходиться в прицілі ворога, у місті тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури територіальної громади. Відновлюється газо-, водо-, теплопостачання, а також водовідведення. Однак безперервні обстріли зводять нанівець усі намагання комунальників повернути місто до мирного життя

Щодо гуманітарної ситуації у місті, то вона не є критичною: продовольство, засоби гігієни та ліки постійно завозять.

Через ворожі обстріли, влада просить громадян евакуйовуватися. Але попри небезпеку та відсутність умов для життя, багато жителів залишати свої домівки не збираються.

Як виживає звільнений Херсон під постійними ворожими ударами — бачив кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Херсон 27.12.2022 - як живе місто
Центральна площа міста, де святкували звільнення від окупантів
Херсон 27.12.2022 - як живе місто
Сюди несли квіти та фото героїв
Херсон 27.12.2022 - як живе місто
Після відходу з Херсону російські війська почали регулярно обстрілювати місто
Херсон 27.12.2022 - як живе місто
Жителі міста роздивляються уламки ворожих снарядів
Херсон 27.12.2022 - як живе місто
Не минуло й дня, щоб місто не обстрілювали
Херсон 27.12.2022 - як живе місто
Такі "сюрпризи" можна побачити в центрі міста
Херсон 27.12.2022 - як живе місто
Наслідки обстрілів видно майже на кожній вулиці
Херсон 27.12.2022 - як живе місто
Замість скляних вікон у магазинах – фанера
Херсон 27.12.2022 - як живе місто
В місті багато спалених автомобілів
Херсон 27.12.2022 - як живе місто
Вибиті вікна будівлі
Херсон 27.12.2022 - як живе місто
Про те, що місто було під окупацією, нагадують ось такі банери
Херсон 27.12.2022 - як живе місто
Є також і патріотичні плакати
Херсон 27.12.2022 - як живе місто
Херсон частково зруйнований, але вільний
Херсон 27.12.2022 - як живе місто
Стіни розмальовані українськими митцями

Фото і відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, 24 грудня, росіяни здійснили черговий масований обстріл Херсона — ворожої атаки зазнав центр міста. Спочатку було відомо про 5 загиблих та 35 поранених. 25 грудня стало відомо, що загинули 16 цивільних, а ще 64 людини отримали поранення.

Упереддень Різдва (за григоріанським календарем) чимало місцевих жителей планувало прогулянку в центрі міста і дехто дивом врятувався від ймовірної смерті.

Теги:
#Херсон #Окупація #Росія