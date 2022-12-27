Свободен, но под постоянным вражеским огнем: как живет Херсон после деоккупации (фото, видео)
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Как выживает Херсон под постоянными обстрелами россиян.
Уже больше месяца с момента освобождения Херсона от многомесячной оккупации российскими войсками. Однако отступление российских войск из Херсона не означает, что оккупанты оставили город в покое.
Россияне регулярно обстреливают город, пытаясь спровоцировать энергетическую и гуманитарную катастрофу.
Несмотря на то, что Херсон постоянно находится в прицеле врага, в городе продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры. Восстанавливается газо-, водо-, теплоснабжение, а также водоотвод. Однако непрерывные обстрелы сводят на нет все попытки коммунальщиков вернуть город к мирной жизни.
Что касается гуманитарной ситуации в городе, то она не критическая: продовольствие, средства гигиены и лекарства постоянно завозят.
Из-за вражеских обстрелов власти просят граждан эвакуироваться. Но, несмотря на опасность и отсутствие условий для жизни, многие жители покидать свои дома не собираются.
Как выживает освобожденный Херсон под постоянными вражескими ударами, видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Фото и видео: Ян Доброносов
Напомним, 24 декабря, россияне совершили очередной массированный обстрел Херсона — вражеской атаке подвергся центр города. Сначала было известно о 5 погибших и 35 раненых. 25 декабря стало известно, что погибли 16 гражданских, а еще 64 человека получили ранения.
В канун Рождества (по григорианскому календарю) многие местные жители планировали прогулку в центре города и некоторые чудом спаслись от вероятной смерти.