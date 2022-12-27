Свободен, но под постоянным вражеским огнем: как живет Херсон после деоккупации (фото, видео)

Как выживает Херсон под постоянными обстрелами россиян.

Уже больше месяца с момента освобождения Херсона от многомесячной оккупации российскими войсками. Однако отступление российских войск из Херсона не означает, что оккупанты оставили город в покое.

Россияне регулярно обстреливают город, пытаясь спровоцировать энергетическую и гуманитарную катастрофу.

Несмотря на то, что Херсон постоянно находится в прицеле врага, в городе продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры. Восстанавливается газо-, водо-, теплоснабжение, а также водоотвод. Однако непрерывные обстрелы сводят на нет все попытки коммунальщиков вернуть город к мирной жизни.

Что касается гуманитарной ситуации в городе, то она не критическая: продовольствие, средства гигиены и лекарства постоянно завозят.

Из-за вражеских обстрелов власти просят граждан эвакуироваться. Но, несмотря на опасность и отсутствие условий для жизни, многие жители покидать свои дома не собираются.

Как выживает освобожденный Херсон под постоянными вражескими ударами, видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Центральная площадь города, где праздновали освобождение от оккупантов

Сюда несли цветы и фото героев

После ухода из Херсона русские войска начали регулярно обстреливать город

Жители города рассматривают обломки вражеских снарядов

Не прошло и дня, чтобы город не обстреливали

Такие "сюрпризы" можно увидеть в центре города

Последствия обстрелов видны почти на каждой улице

Вместо стеклянных окон в магазинах – фанера

В городе много сожженных автомобилей

Выбитые окна здания

О том, что город был под оккупацией, напоминают такие вот баннеры

Есть также и патриотические плакаты

Херсон частично разрушен, но свободен

Стены разрисованы украинскими художниками

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, 24 декабря, россияне совершили очередной массированный обстрел Херсона — вражеской атаке подвергся центр города. Сначала было известно о 5 погибших и 35 раненых. 25 декабря стало известно, что погибли 16 гражданских, а еще 64 человека получили ранения.

В канун Рождества (по григорианскому календарю) многие местные жители планировали прогулку в центре города и некоторые чудом спаслись от вероятной смерти.