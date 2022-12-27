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Свободен, но под постоянным вражеским огнем: как живет Херсон после деоккупации (фото, видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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В городе почти каждый день раздаются взрывы Новость обновлена 27 декабря 2022, 13:35
В городе почти каждый день раздаются взрывы. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Как выживает Херсон под постоянными обстрелами россиян.

Уже больше месяца с момента освобождения Херсона от многомесячной оккупации российскими войсками. Однако отступление российских войск из Херсона не означает, что оккупанты оставили город в покое.

Россияне регулярно обстреливают город, пытаясь спровоцировать энергетическую и гуманитарную катастрофу.

Несмотря на то, что Херсон постоянно находится в прицеле врага, в городе продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры. Восстанавливается газо-, водо-, теплоснабжение, а также водоотвод. Однако непрерывные обстрелы сводят на нет все попытки коммунальщиков вернуть город к мирной жизни.

Что касается гуманитарной ситуации в городе, то она не критическая: продовольствие, средства гигиены и лекарства постоянно завозят.

Из-за вражеских обстрелов власти просят граждан эвакуироваться. Но, несмотря на опасность и отсутствие условий для жизни, многие жители покидать свои дома не собираются.

Как выживает освобожденный Херсон под постоянными вражескими ударами, видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Херсон 27.12.2022 – как живет город
Центральная площадь города, где праздновали освобождение от оккупантов
Херсон 27.12.2022 – как живет город
Сюда несли цветы и фото героев
Херсон 27.12.2022 – как живет город
После ухода из Херсона русские войска начали регулярно обстреливать город
Херсон 27.12.2022 – как живет город
Жители города рассматривают обломки вражеских снарядов
Херсон 27.12.2022 – как живет город
Не прошло и дня, чтобы город не обстреливали
Херсон 27.12.2022 – как живет город
Такие "сюрпризы" можно увидеть в центре города
Херсон 27.12.2022 – как живет город
Последствия обстрелов видны почти на каждой улице
Херсон 27.12.2022 – как живет город
Вместо стеклянных окон в магазинах – фанера
Херсон 27.12.2022 – как живет город
В городе много сожженных автомобилей
Херсон 27.12.2022 – как живет город
Выбитые окна здания
Херсон 27.12.2022 – как живет город
О том, что город был под оккупацией, напоминают такие вот баннеры
Херсон 27.12.2022 – как живет город
Есть также и патриотические плакаты
Херсон 27.12.2022 – как живет город
Херсон частично разрушен, но свободен
Херсон 27.12.2022 – как живет город
Стены разрисованы украинскими художниками

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, 24 декабря, россияне совершили очередной массированный обстрел Херсона — вражеской атаке подвергся центр города. Сначала было известно о 5 погибших и 35 раненых. 25 декабря стало известно, что погибли 16 гражданских, а еще 64 человека получили ранения.

В канун Рождества (по григорианскому календарю) многие местные жители планировали прогулку в центре города и некоторые чудом спаслись от вероятной смерти.

Теги:
#Херсон #Окупация #Росія