Деоккупация Крыма: когда ВСУ начнут освобождение полуострова

В 2023 году Украина может освободить все оккупированные россией территории

Полномасштабная война в Украине актуализировала и обострила вопрос освобождения временно оккупированного россией Крыма. Если раньше деоккупация обсуждалась в далекой и достаточно нечеткой перспективе, то теперь планы на возвращение контроля над полуостровом перестали носить гипотетический характер и перешли в разряд актуальных задач, которые могут быть решены в ближайшее время.

"Телеграф" обратился к военным и политическим экспертам, чтобы узнать о перспективах освобождения Крыма от оккупантов в течение 2023 года и трудностях, которые могут сопровождать этот процесс.

Политический и социальный аспекты

Возвращение Крыма под контроль Украины может состояться уже в августе. Об этом на своей странице в Twitter заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес. По словам военного, деоккупация полуострова в 2023 году станет возможной, если Запад продолжит оказывать Украине обещанную помощь и сохранит санкции против россии.

В то же время противоположный сценарий развития событий вокруг оккупированной территории спрогнозировал немецкий военачальник и бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе. Военный считает, что вопрос Крыма будет решаться за столом переговоров, а результатом переговоров между Украиной и рф может стать введение на полуострове временной администрации сроком на 50 лет, поскольку "обе стороны поймут, что дальнейшие боевые действия бессмысленны", пишет Swissinfo.

Деокупация всех захваченных россией украинских территорий и восстановление контроля над государственными границами 1991 года — единственное условие, при котором война с рф может быть завершена. Об этом неоднократно заявлял как президент Украины Владимир Зеленский, так и другие представители высшего военно-политического руководства страны.

До недавнего времени такую позицию Украины россияне воспринимали скептически, однако многочисленные поражения оккупантов на поле боя и потеря контроля над значительной частью захваченных после 24 февраля территорий заставляет кремль готовиться к разным сценариям развития событий. Так, в аннексированном Крыму местные жители сообщили о появлении целой системы окопов на пляже в поселке Черноморское.

Вероятно, потеряв контроль над Херсоном и осознавая всю сложность своих позиций на Донбассе, российские власти всерьез опасаются высадки украинского десанта на полуострове, поэтому начали работать над созданием дополнительной системы препятствий.

Кроме того, в последнее время в Крыму активизировались украинские партизаны. В частности, на улицах Симферополя и Севастополя начали появляться желтые ленты, проукраинские граффити и листовки. По сообщению Telegram-канала движения сопротивления "Желтая лента", сегодня на полуострове находится около 1000 активистов, готовых продолжать деятельность в условиях оккупации, чтобы приблизить освобождение Крыма.

Учитывая вышеуказанные процессы и прогнозы украинской разведки о выходе ВСУ на границы 1991 года, уже к лету 2023 года, говорить о заключении мирных соглашений с агрессором на выгодных ему условиях не приходится.

По словам политического аналитика, директора Института мировой политики Евгения Магды, различные версии относительно сроков и путей освобождения Крыма, звучащие сейчас от людей, не несущих за это никакой ответственности, воспринимать всерьез не следует. Предметно данный вопрос может обсуждаться только при участии непосредственных участников процесса деоккупации, или постфактум — когда над Симферополем и другими городами АРК будут подняты украинские флаги.

Политический эксперт уверен: Крым непременно вернется под контроль Украины, но это не станет для владимира путина тем политическим крахом, на который все мы рассчитываем.

"Путин — достаточно устойчивый к испытаниям человек, поэтому даже потеря Крыма не станет для него "смертельным" сценарием. В этом случае российская пропаганда просто сделает крутой разворот и начнет продвигать нарративы о том, что все это дело рук НАТО. Все сегодняшние заявления американских генералов о Крыме будут использованы в пользу этого тезиса: после многочисленных поражений россии в Украине кремлевские пропагандисты уже начали подготовку населения к данному сценарию — ни один их спич не обходится без упоминания противостояния россии и НАТО, ведь рф не может позволить себе признать, что она проигрывает Украине», — объясняет Евгений Магда в комментарии "Телеграфу".

Еще одним важным аспектом освобождения Крыма вероятно станет сопротивление части местного населения, которое с 2014 года подвергалось агрессивной российской пропаганде и с недоверием относится к украинским властям, армии и гражданам в целом. В то же время пророссийские настроения жителей полуострова не могут быть поводом для отказа от деоккупации этой территории, говорит политолог.

"Это не проблема Украины, а повод задуматься для тех, кто не готов мириться с действующим законодательством Украины или полученным статус-кво. После освобождения полуострова там будут действовать те же законы, что и на других территориях Украины. Симпатизирование россии не является преступлением, однако если кто-то из жителей Крыма захочет выйти на улицу с триколором или другой российской символикой, ему придется переехать в рф или те государственные образования, которые возникнут на ее месте, или отвечать перед украинским судом", — отмечает Евгений Магда.

Военные вызовы

Успешное контрнаступление ВСУ на южном и восточном направлениях фронта порождает появление в информационном пространстве многочисленных сценариев предстоящей военной операции по освобождению Крыма.

Авторов этих прогнозов можно условно разделить на два лагеря. В первом ожидают стремительную и относительно легкую зачистку полуострова от вражеской армии. Главным аргументом для этого служит то, что после деоккупации остальных областей ВСУ смогут подойти к АРК максимально близко, что сделает эту территорию удобной мишенью, а разрушение Керченского моста отрежет ВС рф от поставок вооружения и живой силы из материковой части россии.

Во втором "лагере" наоборот прогнозируют тяжелые и затяжные бои с большими потерями, ведь Крым является "сакральной" территорией для владимира путина, и бороться за нее он будет до последнего. Кроме того, в течение последних девяти лет россия превращала полуостров в свою военную базу, так что проблем с подкреплением и достаточным количеством оружия и техники у нее не возникнет.

Делать точные прогнозы на ход операции по освобождению Крыма сегодня почти невозможно, считает эксперт Украинского института будущего, консультант комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Иван Ступак.

"В вопросе деоккупации Крыма большое значение будет иметь действие принципа "черный лебедь". Этот процесс будет сопровождаться событиями, которые невозможно предусмотреть заранее, но которые при этом могут в корне изменить условия проведения этой операции. В любом случае это будет сложный процесс, ведь сегодня Крым очень милитаризован, там осталось очень мало проукраинских сил, а контрразведка работает достаточно мощно", — отметил военный эксперт в комментарии "Телеграфу".

В конце сентября Владимир Зеленский подписал указ, который делает невозможными любые переговоры украинской власти с действующим президентом рф. Однако даже при отсутствии этого документа владимир путин не пошел бы на заключение мирного соглашения, ведь буквально зациклился на войне с Украиной, считает военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. По его словам, в существующих условиях любые вопросы, связанные с переговорами, не повлияют на россию.

"Деоккупации Крыма должно предшествовать изгнание противника из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, ведь там ситуация намного сложнее, чем блокировка Крыма ввиду его системной уязвимости. В вопросе освобождения полуострова важную роль будет играть наличие у нас систем, которые позволят перекрыть поставки оккупационных войск в частности, через Керченский мост, поэтому этот процесс будет происходить в тесной связке с переговорами с США по поставке нам дальнобойного вооружения", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, по словам Сергея Згурца, в вопросе деоккупации Крыма важную роль будет играть плодотворная работа МИД Украины, ведь сейчас остров используется рф для базирования носителей ядерного оружия. Это позволяет россиянам сокращать расстояние для действия своих бомбардировщиков, в том числе над зоной Европы.

"Четкое объяснение странам-членам НАТО, что вытеснение россиян из Крыма избавляет их от традиционного ядерного шантажа со стороны россии, может стать еще одной основой для изменения подходов США по передаче нам дальнобойных средств поражения", — отметил военный эксперт.