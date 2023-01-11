Россиянам не расслабляться: Притула раскрыл интересные подробности "дронов мести"

"Бавовны" будет много, и будет она на разных дистанциях, обещает волонтер

Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула опубликовал результаты совместного с активистом Сергеем Стерненко сбора на "дроны мести" RAM II UAV. На них удалось собрать более 350 млн гривен.

На странице благотворительного фонда Сергея Притулы в Facebook 11 января был опубликован пост, в котором сообщается о закупке 142 дронов. Их общая стоимость составляет 351 434 900 грн. "Дроны мести" делятся на три типа:

50 штук с дальностью полета 800 км, полезная нагрузка 8 кг;

50 штук с дальностью полета 30 км, полезная нагрузка 3 кг;

42 штуки с дальностью полета 200 км, полезная нагрузка 8 кг.

"Как мы и обещали, "бавовны" будет много. И будет она на разных дистанциях. Расслабляться оккупантам не придется ни неподалеку от линии фронта, ни в глубоком тылу, ни вообще там, где бавовной и не пахло…", — говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что остаток в размере 565 100 грн будет перекинут на приобретение очередного комплекса БПЛА "Валькирия", который будет помогать нашим защитникам уничтожать врага.

Напомним, что сбор на "дроны мести" был открыт после массированной атаки по украинским городам, которую оккупанты устроили 10 октября. Хотя Притула со Стерненко планировали открывать сбор только 12 октября, атака со стороны оккупантов внесла свои коррективы.