“Спокойной ночи, Москва”: Притула и Стерненко показали “дроны мести” за 350 млн гривен (видео)

В видео показана лишь часть дронов, которые будут летать на 80 км вглубь позиций врага

Сергей Притула вместе с Сергеем Стерненко собрали 350 млн гривен на "дроны мести". Сбор был объявлен после массированного ракетного удара по Украине 10 октября 2022 года.

На своей странице в Twitter украинский шоумен и волонтер опубликовал ролик на фоне ударных дронов-камикадзе. БПЛА созданы в Украине на базе беспилотника "Лелека-100" и это лишь малая часть того, что будет закуплено для ВСУ.

Сергей Притула рассказал, что после обстрела 10 октября был объявлен сбор на "месть". Украинцы задонатили 352 млн гривен, часть которых уже была потрачена на ударные БПЛА. По словам Сергея Стерненко, беспилотники предназначены для уничтожения вражеской техники и возможно даже систем ПВО.

Дальность полета ударных беспилотников будет достигать от 30 до 800 км.

"В эту игру можно играть вдвоем, россияне. Спокойной ночи, Москва", — сказали Стерненко и Притула, поблагодарив украинцев за донаты.

В своем Telegram-канале Сергей Стерненко также опубликовал фото дронов RAM II и добавил, что это только начало. Характеристики ударно БПЛА впечатлают: длительность полета — 1 час, дальность полета — до 60-80 км, скорость полета — до 70 км/ч, а максимальный вес снаряжения достигает почти 10 кг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина получит 14 комплексов для борьбы с дронами. В Пентагоне уже сделали заказ на сумму 40 млн долларов.