Идеальное оружие: Украина получит 14 комплексов для борьбы с дронами

Новое оружие куда дешевле чем обычные ЗРК, но такое же точное

До конца года Украина получит 14 комплексов противовоздушной обороны Vampire, которые позволят ВСУ обнаруживать и сбивать беспилотники противника, а также защищаться от наземных угроз врага.

Как сообщает американское информагентство Business Wire, Пентагон заказал 14 подобных комплексов общей стоимостью 40 млн долларов.

Согласно контракту, комплекты Vampire будут установлены на автомобильное шасси для оперативности применения. Предполагается, что производитель данного оружия — компания L3Harris — поставит Министерству обороны все 14 систем Vampire в течение 2023-го, из них четыре поступят ВСУ к середине 2023-го, а еще десять — к концу года.

ISR Vampire – это система модульного ракетного оборудования, являющая собой усовершенствованный датчик наведения WESCAM MX-10 RSTA с боевым модулем, который позволяет оператору быстро и точно поражать цели, и недорогую, но высокоточную ракету Advanced Precision Kill Weapons System с лазерным наведением. В комплект ракетной установки входят 4 подобные ракеты калибра 70 мм.

Подобное сочетание – датчик наведения, точная и недорогая ракета, все это на авто высокой проходимости, делает будущий комплекс Vampire идеальным оружием против иранских дронов-камикадзе.

Впервые о возможности передачи комплексов Vampire в США заявили в октябре 2022 года.