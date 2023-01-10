Война — день 321: оккупанты пытаются захватить Соледар и обстреливают мирные города

Оперативно о главном 10 января

Полномасштабное вторжение россиян в Украину продолжается 321 день. Оккупационные войска продолжают вести активные боевые действия на направлении Бахмута и штурмуют Соледар, который противники пытаются окружить с двух сторон. Продолжается и ракетный террор со стороны россии, и все новые города подвергаются ударам, которые уносят жизни мирных жителей и разрушают объекты гражданской инфраструктуры.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В городе Шебекино (Белгородская область россии) прозвучали взрывы.

О происходившем 7 января читайте в материале: Война — день 318: россияне активировались на Запорожье и отправляют ДРГ к Херсону

Информация за 8 января доступна в сводке: Война — день 319: тяжелые бои на Донбассе и обстрелы мирных городов

С данными за 9 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 320: оккупанты штурмуют Бахмут и Соледар и готовятся к новым наступлениям