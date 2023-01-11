Переговоры Украины и россии в Турции: СМИ сообщили о первом "итоге", росияне ответили

К встрече представителей двух враждующих стран присоединились и турецкие политики

В среду, 11 января, в Анкаре (Турция) прошли переговоры с участием уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца и омбудсменки рф татьяны москальковой. По данным, появившимся в СМИ, украинской стороне удалось договориться о возвращении из российского плена еще четырех десятков защитников, однако россияне эту информацию опровергли.

Об этом сообщило издание Sky News, отметив, что обсуждение по обмену военнопленными, находящимися сейчас в россии, длилось около 40 минут.

"В ходе продолжавшихся сорок минут переговоров стороны договорилась об обмене 40 военнопленными, но подробности пока не известны", — говорится в тексте публикации.

Что касается российской стороны, то она уже успела опровергнуть информацию по договоренности об обмене. Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на слова омбудсменки рф татьяны москальковой. По ее словам, речь во время переговоров шла не о новом обмене, а о том, который уже состоялся ранее.

"Раньше мы обменялись с Дмитрием Лубинцем (украинский омбудсмен — ред.) списками о пленных, которых мы просили взаимно освободить. Работая с нашими ведомствами, с Министерством обороны, со спецслужбами, мы по нашим спискам смогли вернуть более 40 человек с российской стороны, и 40 со стороны Украины", — объяснила она.

Следует добавить, что украинская сторона пока эту информацию не комментировала.

Напомним, что 11 января уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец прибыл в Анкару, чтобы встретиться там с российской омбудсменкой татьяной москальковой. Как стало известно впоследствии, встречу, на которую в этот раз присоединились и турецкие политики, стороны должны провести в два раунда.

Кроме диалога по поводу очередного обмена, Лубинец также обсудил с москальковой гуманитарные вопросы и "зерновое соглашение".

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время последнего обеда пленными, который состоялся 8 января, Украина вернула полсотни бойцов из состава ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии, Пограничной службы, ВМС и даже Сил спецопераций. Среди них 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.