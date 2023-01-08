Первый большой обмен пленными 2023 года: домой вернулись десятки украинских защитников (фото, видео)

Всего домой вернулись 50 человек

Украина продолжает возвращать из плена своих защитников и провела первый масштабный обмен в 2023 году.

Как проинформировал глава Офиса президента Андрей Ермак, 8 января домой удалось вернуть 50 бойцов из состава ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии, Пограничной службы, ВМС и даже из Сил спецопераций.

В их составе 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.

Освобожденные защитники попали в плен на Чернобыльской АЭС, во время обороны Мариуполя, боев на Донецком направлении и из других регионов, где проходили бои, включая Киевщину, Херсонщину и Черниговщину.

"Это не последний обмен. Наша задача – вернуть всех наших людей и мы ее выполним", — сообщил Ермак.

Как сообщалось ранее, предыдущий большой обмен пленным состоялся 31 декабря, тогда домой удалось вернуть 140 украинских защитников и защитниц, среди которых участники боев в Мариуполе и на острове Змеиный.

Как сообщалось ранее, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец накануне сообщал о том, как россияне прибегают к изощренным способам психологических пыток в отношении пленных украинцев.