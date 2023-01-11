"Без таких тяжело будет поднимать страну": отец 5 детей и известный активист погиб при защите Украины

При жизни павшего активиста наградили орденом За мужество

В кровавых боях под Бахмутом (Донецкая область) российские оккупанты убили еще одного сына Украины — общественного деятеля, члена Союза украинской молодежи и майдановца Олега Юрченко. Без отца остались пятеро детей, четверо из которых еще несовершеннолетние.

Печальным известием о трагической гибели многодетного отца на своей странице в соцсети поделился бывший руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович, отметив, что павший Юрченко один из тех, кого можно отнести к лучшим украинцам.

"В Бахмуте погибла одна из самых светлых личностей в молодежном и националистическом движении Украины — Олег Юрченко. Отец 5 детей, из которых — четверо — несовершеннолетние. В юности — морской пехотинец. Он был (как трудно писать в прошлом) умным, сильным, отважным. Без таких, как Олег, трудно будет поднимать страну после победы в войне", — говорится в тексте публикации.

Погибший Юрченко с семьей

Погибший был активистом всех возможных украинских революций и майданов. При жизни его отметили государственным орденом За мужество. Кроме того, в свое время воин возглавлял один из самых сложных районов в Луганской области, где самоотверженно работал над его украинизацией.

"Телеграф" выражает искренние соболезнования семье погибшего Героя.

Напомним, как в столице провели в последний путь воина-пограничника, отдавшего свою жизнь в боях с оккупантами, защищая "горячий" Соледар.