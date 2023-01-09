Погиб, обороняя Соледар: в Киеве попрощались с полковником Госпогранслужбы

Украинский защитник с первого дня полномасштабной войны героически сражался с оккупантами

В тяжелых боях за Соледар на востоке Украины погиб украинский защитник, полковник Пограничной службы, заместитель командира, начальник штаба подразделения спецназовцев ГНСУ Юрий Юрчик.

Печальное известие в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он отметил, что Юрчик был одним из тех, кто держал оборону в Соледаре. Мужчина героически сражался с российскими оккупантами с самого начала войны и погиб как герой.

"Там, где Юрий воевал вместе со своими ребятами, только за минувшие сутки было 22 боестолкновения с оккупантами и 106 артиллерийских обстрелов", — отметил Цаплиенко.

По словам военкора, Юрий Юрчик получил смертельное ранение во время артобстрела. Прощание с героем состоялось сегодня, 9 января, на территории части, где служил защитник.

Андрей Цаплиенко также отметил, что еще совсем недавно он разговаривал с Юрием, когда брал у него интервью

"Я смотрю на кадр из своего сюжета из Донбасса и думаю о той страшной несправедливости, которую принесли сюда русские. Они ведь убивают лучших из украинцев. Тех, кто есть, кто мог бы стать будущим нашей страны", — добавил военкор.

Фото - Андрей Цаплиенко

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что молодой капитан-орденоносец Иосиф Арович погиб на фронте, защищая Украину.