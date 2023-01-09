Погиб, обороняя Соледар: в Киеве попрощались с полковником Госпогранслужбы
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Украинский защитник с первого дня полномасштабной войны героически сражался с оккупантами
В тяжелых боях за Соледар на востоке Украины погиб украинский защитник, полковник Пограничной службы, заместитель командира, начальник штаба подразделения спецназовцев ГНСУ Юрий Юрчик.
Печальное известие в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он отметил, что Юрчик был одним из тех, кто держал оборону в Соледаре. Мужчина героически сражался с российскими оккупантами с самого начала войны и погиб как герой.
"Там, где Юрий воевал вместе со своими ребятами, только за минувшие сутки было 22 боестолкновения с оккупантами и 106 артиллерийских обстрелов", — отметил Цаплиенко.
По словам военкора, Юрий Юрчик получил смертельное ранение во время артобстрела. Прощание с героем состоялось сегодня, 9 января, на территории части, где служил защитник.
Андрей Цаплиенко также отметил, что еще совсем недавно он разговаривал с Юрием, когда брал у него интервью
"Я смотрю на кадр из своего сюжета из Донбасса и думаю о той страшной несправедливости, которую принесли сюда русские. Они ведь убивают лучших из украинцев. Тех, кто есть, кто мог бы стать будущим нашей страны", — добавил военкор.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что молодой капитан-орденоносец Иосиф Арович погиб на фронте, защищая Украину.