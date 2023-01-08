"Героя не дождались жена и пятеро детей": в Бахмуте погиб соорганизатор игры "Джура"

Активист сразу же пошел на фронт после полномасштабного вторжения рф

В боях за Бахмут (Донецкая область) погиб многолетний активист Союза украинской молодежи, соорганизатор игры "Джура" (детско-юношеская военно-патриотическая игра) и активист Революции Достоинства Олег Юрченко.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины. Защитник погиб на Донецком направлении 2 января.

Олег был отмечен государственным Орденом за мужество. До большой войны он работал в Новоайдарской военно-гражданской администрации Луганской области, а в последние годы служил в Вооруженных Силах Украины. После начала широкомасштабного вторжения рф в Украину Юрченко ушел на фронт. Вражеское оружие оборвало жизнь воина в Бахмуте. Дома его не дождались жена и пятеро детей.

"Выражаем искренние соболезнования семье Героя, коллегам и собратьям. Вечная слава и светлая память Герою Украины!" — гласит сообщение на сайте Министерства.

Военно-патриотическая игра "Сокол" ("Джура")

Напомним, в боях с оккупантами под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев. На этом же направлении отдал жизнь за родину мастер тайского бокса Владислав Вакуленко.