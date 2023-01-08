"Героя не дочекалися дружина та п’ятеро дітей": у Бахмуті загинув співорганізатор гри "Джура"

Активіст відразу ж пішов на фронт після повномасштабного вторгнення рф

У боях за Бахмут (Донецька область) загинув багаторічний активіст Спілки української молоді, співорганізатор гри "Джура" (дитячо-юнацька військово-патріотична гра) та активіст Революції Гідності Олег Юрченко.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України. Захисник загинув на Донецькому напрямку 2 січня.

Олега було відзначено державним Орденом за мужність. До великої війни він працював у Новоайдарській військово-цивільній адміністрації Луганської області, а останніми роками служив у Збройних Силах України. Після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну Юрченко пішов на фронт. Ворожа зброя обірвала життя воїна у Бахмуті. Вдома його не дочекалися дружина та п’ятеро дітей.

"Висловлюємо щирі співчуття сім’ї Героя, колегам та побратимам. Вічна слава і світла пам’ять Герою України!" — йдеться у повідомленні на сайті Міністерства.

Військово-патріотична гра "Сокіл" ("Джура")

Нагадаємо, у боях з окупантами під Бахмутом загинув український силач Андрій Дмитрієв. На цьому ж напрямі віддав життя за батьківщину майстер тайського боксу Владислав Вакуленко.