Молодой капитан-орденоносец погиб на фронте, защищая Украину

Во время прохождения военной службы 26-летний защитник был отмечен несколькими государственными наградами

Гибель на фронте добровольца из Сумщины Андрея Шпака стала, к сожалению, не единственной болезненной утратой для украинцев, ведь в канун Нового года в боях под Донецком свою жизнь за Украину отдал еще один воин — молодой капитан Иосиф Николаевич Арович.

Об этом во вторник, 3 января, сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов, выразив глубокие соболезнования родным и близким павшего в боях с оккупантами украинского героя.

Украинский герой погиб в боях с оккупантами

Молодой воин-защитник родился 17 марта 1996 года. Успешно получил знания в одесской военной академии, после чего был зачислен на службу, во время которой получил ряд наград. Павший герой за свою краткосрочную жизнь был отмечен такими государственными наградами как орден Богдана Хмельницкого III степени и орден Даниила Галицкого. Последнюю награду, врученную за личное мужество и самоотверженные действия, продемонстрированные во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге, Иосиф получил 11 мая 2022 года.

По украинскому герою совместно со всеми неравнодушными скучают его жена, брат и отец.

"Поклон до земли воину-защитнику! Вечная память и слава Герою!", — написал Белоусов.

Также отмечается, что всех желающих приглашают провести воина в последний путь 4 января в 9:15 по улице Дальняя, 2/2.

Панахида состоится в 10:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВЦУ, расположенной на улице Сергея Слисаренко, 34.

Похоронят павшего героя в 11:00 на Аллее Героев военного кладбища по улице Весенней.

Ранее "Телеграф" делился трагическим известием о гибели на фронте двух братьев-добровольцев ушедших на войну Виктора и Константина Кравченков, чтобы защитить Родину от вражеского наступления россиян.