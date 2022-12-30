Пошли на войну добровольцами: на Херсонщине во время обстрела погибли родные братья

Воинов похоронили в родном городе Христиновка

В Херсонской области, бои за которую продолжаются, погибли двое украинских военных — братья Виктор и Константин Кравченко. Они были добровольцами и защищали родную страну практически с первого дня полномасштабной войны.

О смерти братьев Кравченко стало известно 23 декабря. Украинских воинов похоронили в родном городе Христиновка Черкасской области на городском кладбище. Виктор и Константин были единственными детьми в семье. Для их родителей это невосполнимая утрата. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL.

До 24 февраля братья проживали в Киеве. После начала полномасштабного вторжения они пришли в военкомат и попросились добровольцами на службу. И у Виктора и у Константина был боевой опыт, ранее они проходили срочную службу в армии.

Как сообщил первый заместитель городского головы Владимир Валюк, ему вместе с представителем военкомата пришлось вручать похоронку родителям погибших братьев.

"С отцом погибших ребят мы знакомы, вместе раньше работали. Он инженер-дорожник, их мама швея. У них было только двое сыновей, к сожалению, больше никого не осталось. Старший сын недавно женился на девушке из соседнего села, но детей у них еще не было", – говорит Валюк.

Отмечается, что братья хотели служить вместе. Родители переживали за них, но приняли выбор своих сыновей. Виктор и Константин попали в самоходную артиллерийскую батарею механизированной бригады им. Князя Острожского.

Они защищали Киев, Харьков, Лиман, долго были под Бахмутом. А буквально месяц назад их перебросили в Херсонскую область на правый берег. Братья погибли во время вражеского артиллерийского обстрела. Их расчет враг вычислил с помощью БПЛА и накрыл огнем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о смерти своего друга на Донбассе.