Спас четырех раненых собратьев: на фронте героически погиб украинский лучник

Спортсмен с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать родину

На войне против российских оккупантов погиб мастер спорта Украины по стрельбе из лука Андрей Бурчак. К сожалению, спортсмены этого вида спорта уже отдавали самое ценное, защищая родину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины. В марте 2022 года Андрей ушел на фронт добровольцем защищать родину от оккупантов.

В пресс-службе Черновицкого торгово-экономического института ГТЭУ, выпускником которого был Бурчак, сообщили, что Андрей был мастером спорта Украины по стрельбе из лука. Он побеждал и выигрывал "бронзу" на первенстве Украины, а также завоевывал медали на международных соревнованиях. Кроме того, спортсмен был талантливым видеографом.

После начала большой войны Бурчак добровольцем пошел на фронт. Он продал все свое профессиональное оборудование, чтобы купить дрон. Сообщается, что Андрей погиб после удара "Града". Перед смертью он вытащил из-под огня четырех раненых собратьев.

"Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким защитника. Светлая память и вечная слава Герою Украины!" — гласит сообщение на сайте Министерства.

Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом отдал жизнь за Украину силач Андрей Дмитриев. На этом же направлении погиб мастер тайского бокса Владислав Вакуленко.