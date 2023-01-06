Врятував чотирьох поранених побратимів: на фронті героїчно загинув український лучник

Спортсмен із перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати батьківщину

На війні проти російських окупантів загинув майстер спорту України зі стрільби з лука Андрій Бурчак. На жаль, спортсмени цього виду спорту вже віддавали найцінніше, захищаючи батьківщину.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України. У березні 2022 року Андрій пішов на фронт добровольцем захищати батьківщину від окупантів.

У пресслужбі Чернівецького торговельно-економічного інституту ДТЕУ, випускником якого був Бурчак, повідомили, що Андрій був майстром спорту України зі стрільби із лука. Він перемагав та вигравав "бронзу" на першості України, а також здобував медалі на міжнародних змаганнях. Крім того, спортсмен був талановитим відеографом.

Після початку великої війни Бурчак добровольцем пішов на фронт. Він продав усе своє професійне обладнання, щоб купити дрон. Повідомляється, що Андрій загинув після удару "Граду". Перед смертю він витяг з-під вогню чотирьох поранених побратимів.

"Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким захисника. Світла пам’ять та вічна слава Герою України!" — йдеться у повідомленні на сайті Міністерства.

Раніше повідомлялося, що в боях під Бахмутом віддав життя за Україну силач Андрій Дмитрієв. На цьому ж напрямі загинув майстер тайського боксу Владислав Вакуленко.