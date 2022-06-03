"Война забирает лучших": в бою с оккупантами погиб лучник-чемпион

Украинец отдал жизнь, защищая родину

На войне с российскими захватчиками погиб известный украинский лучник Александра Онищук, который отправился на фронт после начала полномасштабного вторжения рф.

О смерти титулованного украинского спортсмена, который занимался стрельбой из лука, сообщили в Ровенской областной федерации в Facebook.

Онищук был мастером спорта Украины, выигрывал и внутреннее первенство, и чемпионат Европы.

"Страшная весть пришла с фронта: нашего прославленного лучника Александра Онищука забрала проклятая война. Саша был мастером спорта Украины, чемпионом Европы, чемпионом Украины победителем многих соревнований. Правду говорят, что война забирает лучших. Покойся с миром, казак, память о тебе будет вечной…", — гласит сообщение от Ровенской областной федерации стрельбы из лука.

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Ранее сообщалось, что на войне с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу. Кроме того, чемпион Европы по рукопашному бою отдал жизнь, защищая родину. Напомним, в бою с захватчиками были убиты два чемпиона-кикбоксера.