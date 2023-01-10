"У защитника осталось двое детей": под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по фри-файту

Герой любил украинские единоборства и хотел их развивать

В боях под Бахмутом (Донецкая область) погиб мастер спорта Украины по фри-файту, судья национальной категории в этой дисциплине, тренер СК "Upgrade" Андрей Храпанов.

Об этом сообщает Федерация фри-файта на своей странице в Facebook. Смерть нашла защитника Украины на Рождество, 7 января. У спортсмена осталось двое детей.

"Тяжелая потеря для нашей федерации. Мы все помним Андрея как положительного, жизнерадостного друга, фаната спорта и своего дела. Даже в рядах ВСУ Андрей не расставался со спортом, постоянно тренировался сам, объединял всех, кому были интересны единоборства, с удовольствием делился знаниями.

Федерация выражает искренние соболезнования родным и семье, которую он очень любил. Вечная память нашему собрату. Он любил спорт, хотел его развивать, но ушел защищать Родину", — гласит сообщение от пресс-службы Федерации.

Справка: фри-файт — украинский вариант смешанных единоборств. Он объединяет опыт многих боевых традиций мира в единую систему, используя самые эффективные приемы.

Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.

Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев.