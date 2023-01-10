Накрыла артиллерия под Кременной: футболист отдал жизнь за Украину

Спортсмен не дожил несколько недель до своего 28-летия

В боях под Кременной (Луганская область) погиб игрок в американский футбол, представитель харьковских "Атлантов" Алексей Быковский.

О гибели воина-спортсмена стало известно 9 января, передает пресс-служба Украинской лиги американского футбола (УЛАФ) в Facebook. Алексей играл на позиции лайнбекера (защитник) в команде "Атланты" под номером 33.

"УЛАФ приносит самые искренние соболезнования семье погибшего Героя. Вечная память и вечная слава тебе, Герой", — гласит сообщение от Федерации.

Подробности о гибели Алексея рассказал его боевой побратим Виталий Биляк, отметивший, что Быковский, у которого был позывной "Лепик", возвращался к своим после успешного боевого задания. К сожалению, спортсмен попал под артобстрел в лесах под Кременной.

Напомним, многие игроки в американский футбол пошли на фронт. К сожалению, во время выполнения боевого задания в результате взрывной травмы погиб Игорь Бойко, ранее выступавший за винницких "Волков" и киевских "Патриотов". Кроме того, жизнь за родину отдал бывший игрок столичной команды Ярослав Мохонко.