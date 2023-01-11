Оккупанты наказали работников ЗАЭС за коллективное сопротивление – Генштаб

Местное население вынуждено мириться с непредсказуемыми "соседями", способными спровоцировать катастрофу на станции

Запорожское направление фронта является одним из наиболее активных в плане боев. В то же время, продвижение на этом участке требует больше всего взвешенности — из-за оккупации Энергодара, где россияне обустроили на Запорожской АЭС настоящую военную базу. С каждым днем давление на местное население со стороны захватчиков увеличивается, при чем не в последнюю очередь страдают работники станции.

Больше деталей сообщили в свежем строительстве Генштаба ВСУ от 11 января. По данным военнослужащих, многие энергетики отказались от прямого сотрудничества с врагом, требовавшим получать российское гражданство, а также подписывать рабочий договор с "Росатомом".

Сообщается, что такой моральный отпор врагу совершило около 1500 работников ЗАЭС. За это оккупанты уже придумали им отдельное наказание — лишили пропусков, что, соответственно, делает невозможным их попадание на территорию предприятия. Замену этим специалистам россияне пытаются найти на своей родине.

"Захватчики ищут новых работников для АЭС на территории российской федерации и готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой "национализации" квартир выехавших местных жителей", — подчеркивают в Генштабе.

Напомним, что в последнее время активизировались разговоры о вероятном приближении деоккупации Энергодара и, соответственно, освобождении территории ЗАЭС от контроля россиян. "Телеграф" проанализировал, насколько это возможно и что даст Украине в глобальном плане.

Между тем, наши военные продолжают уничтожать российские склады и скопления техники и сил на оккупированных территориях Запорожской области.