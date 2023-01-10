Бои идут за каждую лесополосу: россияне перебросили подкрепления на Запорожское направление
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Россияне хотят достичь хоть какой-то победы, чтобы "реабилитироваться" за Херсон
На следующих фазах военного противостояния между россией и Украиной боевые действия скорее всего будут развиваться на Запорожском направлении.
Об этом в эфире Эспресо рассказал нардеп, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.
По его словам, Донецкое направление для российского диктатора владимира путина необходимо в качестве политической победы, поскольку это позволит прикрыть поражение под Херсоном. ,
Однако Костенко добавил, что хоть наиболее ожесточенные бои идут под Бахмутом, на Запорожском направлении тоже продолжаются активные стрелковые бои за каждую лесополосу.
"Ребята держатся храбро, но противник массово, с помощью резервов подошедших с Херсонского направления пытается продавить нашу оборону", — отметил он.
Нардеп добавил, что когда ВСУ перейдут к освобождению оккупированных территорий, то именно Мелитополь и Бердянск станут ключевыми городами.
Как сообщалось ранее, в настоящее время наиболее активные боевые действия проходят на Донецком направлении, в частности противник сфокусировал свое внимание на Соледаре, которые за сутки десятки раз подвергается массированным обстрелам.