Бои идут за каждую лесополосу: россияне перебросили подкрепления на Запорожское направление

Россияне хотят достичь хоть какой-то победы, чтобы "реабилитироваться" за Херсон

На следующих фазах военного противостояния между россией и Украиной боевые действия скорее всего будут развиваться на Запорожском направлении.

Об этом в эфире Эспресо рассказал нардеп, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

По его словам, Донецкое направление для российского диктатора владимира путина необходимо в качестве политической победы, поскольку это позволит прикрыть поражение под Херсоном. ,

Однако Костенко добавил, что хоть наиболее ожесточенные бои идут под Бахмутом, на Запорожском направлении тоже продолжаются активные стрелковые бои за каждую лесополосу.

"Ребята держатся храбро, но противник массово, с помощью резервов подошедших с Херсонского направления пытается продавить нашу оборону", — отметил он.

Нардеп добавил, что когда ВСУ перейдут к освобождению оккупированных территорий, то именно Мелитополь и Бердянск станут ключевыми городами.

Как сообщалось ранее, в настоящее время наиболее активные боевые действия проходят на Донецком направлении, в частности противник сфокусировал свое внимание на Соледаре, которые за сутки десятки раз подвергается массированным обстрелам.