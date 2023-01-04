В пяти местах сразу: в Запорожской области позиции оккупантов взлетели на воздух (карта)

ВСУ ударили по базам врага

Количество российских мобилизованных в Украине продолжает сокращаться еще до боевых столкновений. Врага ликвидируют в местах дислокации.

Про новые потери в рядах врага отчитался Генштаб ВСУ. В этот раз "горячо" российским оккупантам было в Запорожской области. Второго января были поражены места скопления или техники врага в Токмаке, Мелитополе, Бердянске, Пологах, Васильевке.

Согласно данным среди объектов два склада боеприпасов и до 10 единиц военной техники уничтожено, попадания есть в два пункта дислокации врага. Выбыли из строя до 260 солдат врага, убитыми или ранеными.

Места ликвидации оккупантов в Запорожской области

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе взрывы слышали в районе мелитопольского аэродрома, также звучал взрыв между населенными пунктами Мирное и Северное, где враг размести свои базы. Россияне усиливают поиск диверсантов.

Продолжается история с мобилизированными российскими солдатами, погибшими в Макеевке. Количество убитых достигает по разным оценкам до 400 человек, еще почти столько же ранены. Мировые СМИ уже назвали это позором для российской армии и президента. Количество погибших по официальной версии выросло до 89, включая старшего офицера, но виноватыми в своей смерти сделали самих мобилизованных, а не российское руководство, начавшее бессмысленную войну.