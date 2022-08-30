Розкрадання гуманітарки: СБУ провела масштабні обшуки в двох областях

Обшуки пройшли в Одеській та Запорізькій областях

В Ізмаїлі, що на Одещині, співробітники СБУ нагрянули до міськради, райради та районної військової адміністрації з обшуками.

Як повідомляє Думська з посиланням на свої джерела, перевірки пройшли минулого тижня та були спрямовані на перевірки розподілу гуманітарної допомоги.

"Не виключено, що комусь оголосять про підозру за статтею 191 Кримінального кодексу (розкрадання)", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що незабаром до Ізмаїла також прибудуть ревізори з Державної аудиторської служби.

Разом з тим, як повідомила пресслужба СБУ, представники спецслужби разом із детективами НАБУ почали розслідувати можливе розкрадання гумдопомоги топчиновниками Запорізької області, через що там провели серію обшуків.

Зазначається, що обшуки пройшли у міськраді, ОВА та на складських приміщеннях, а в їх результаті було виявлено речовини, схожі на наркотики, незареєстровану зброю та велику кількість готівки.

Як повідомлялося раніше, на махінаціях із бронепластинами та шоломами у Києві попалися засновник та керівник відомої мережі магазинів товарів військового призначення.