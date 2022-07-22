Розікрали гуманітарки на мільйони? У Києві підозрюють відому мережу магазинів

Керівники вибили для компанії сертифікат, який дозволяє уникати митного контролю, і обманювали військових

Поки гуманітарну допомогу для України збирають і роздають міжнародні організації аж до рівня ООН чи фінансують приватні жертводавці, нечисті на руку ділки всередині країни продовжують вигадувати схеми заробітку на таких вантажах. Так на подібних махінаціях у Києві попались засновник та керівник відомої мережі магазинів товарів військового призначення.

Про викриття повідомили Державне бюро розслідувань та Київська міська прокуратура. При цьому видання "Українська правда" назвало мережу – йдеться буцімто про "Воєнторг ДіСі". Його керівники у квітні запропонували привезти і безкоштовно передати одній з військових частин Києва бронепластини та захисні шоломи. Їх вони планували закупити за кордоном та передати як гуманітарну допомогу. Для цього підприємцям знадобився сертифікат на ввезення відповідного товару. Документ дає змогу не проходити митний контроль та не сплачувати митні збори. Вони отримали його від військових.

За цим сертифікатом ділки завезли в Україну з Польщі 1,5 тис. бронепластин та 300 захисних шоломів. Задекларували їх за вартістю понад 800 тисяч гривень, тоді як оціночна ринкова вартість становить приблизно 8 млн грн – практично вдесятеро більше. А потім почали вимагати від керівництва згаданої частини викупити привезене за ринковою вартістю, а у відповідь на відмову почали тиснути на військових. Одночасно із цим товари, ввезені як гуманітарку, зловмисники продавали у своїх магазинах.

21 липня ДБР провело 8 обшуків у магазинах, на складах та вдома у керівників мережі. Під час цих обшуків правоохоронці вилучили 120 тис. незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.

Організаторам схеми оголосили про підозру у продажі під час воєнного стану гуманітарної допомоги для отримання прибутку за попередньою змовою та у значному розмірі. За це вони можуть отримати до 7 років тюрми. Підозрюваним обирають запобіжний захід, слідство триває.

Як повідомляв "Телеграф", у травні на крадіжці гуманітарки попались колишній чиновник від "Євросолідарності" Роман Матіс та журналіст Євген Шпітко.