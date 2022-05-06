Екс-чиновник від партії Порошенко та скандальний журналіст: кого у Львові затримали з підозрою у крадіжці гуманітарки

Біографія обох підозрюваних виявилася сповнена скандальних та неоднозначних подій

У четвер, 5 травня, співробітники СБУ у Львові за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги затримали екс-чиновника ОДА Романа Матіса та головного редактора сайту Mind.ua Євгена Шпітко. Отримані на благодійні рахунки кошти, підозрювані крали, а передане військове спорядження продавали.

"Телеграф" зібрав, що відомо про обох підозрюваних.

Активіст, екс-чиновник та колишній член "Євросолідарності", ворог губернатора – біографія Романа Матіса

Роман Матіс народився в 1978 році і за освітою економіст, проте в 2004 став активістом Помаранчевої революції, брав участь і в Революції гідності, після чого став радником мера рідного Самбора.

У 2015 році Матіс став членом "Солідарності" Петра Порошенка, намагався стати депутатом Львівської обласної ради, щоправда, безуспішно. Тоді ж став спочатку радником голови Львівської ОДА, а потім головою управління інвестиційної політики облдержадміністрації.

У 2018 році Роман Матіс залишив лави "Солідарності", але політичної діяльності не забув та брав участь у виборах голови Львівської об’єднаної територіальної громади, знову безуспішно.

Вже в січні 2021 року Роман Матіс був звільнений зі Львівської ОДА, офіційно – через розформування очолюваного ним управління інвестиційної політики. Сам Матіс у соцмережах заявив тоді, що його звільнили за розпорядженням губернатора Максима Козицького за те, що він "не піарив владу та адміністрацію".

Після цього екс-чиновник створив консалтингове агентство "Міжнародний інвестиційний офіс" і раз у раз з тих пір критикує дії обласної влади.

Скандали, боти, обман рекламодавців – хто такий Євген Шпитько

Втім, Роман Матіс на фоні скандалів свого партнера Євгена Шпітька має дуже блідий вигляд.

Так, в українському медіапросторі Євген Шпитько здобув широку популярність завдяки Forbes-Україна, який очолив у вересні 2015 року. Вже в 2016 році інтернет-версія журналу перестала працювати, а в березні 2017 року на базі журналу був створений сайт Mind.ua на чолі зі Шпітьком.

Вже влітку з’ясувалося, що йдучи з Forbes-Україна, Шпитько фактично привласнив собі інтелектуальну власність журналу – сторінку в Facebook та обліковий запис Twitter.

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У листопаді 2020 року Mind.ua отримав популярність як сайт, який активно користується послугами "ботів" для "накрутки" кількості переглядів, чим обманював рекламодавців та партнерів.

"Можна взяти будь-яку посаду і динаміка накрутки буде така ж. Аналізуючи динаміку переглядів, можна легко помітити, що реально біля каналу близько 500-600 живих передплатників і стільки ж переглядів на 1 пост. Останнє — боти та накрутка", — коментує SEO-фахівець. Любомир Величко.

Тобто редакція сайту Mind.ua та його головний редактор Євген Шпітко показують партнерам та рекламодавцям Telegram-канал mind_live, у якого нібито близько 128 тис. передплатників та тисячі переглядів постів, а насправді всього 500-600 реальних людей, судячи зі статистики. Так тоді писали ЗМІ.

Сам Євген Шпитько позиціонував себе як досвідчений менеджер, котрий організовував інвестиційні форуми під егідою свого сайту. До речі, на одному з них влітку 2021 року засвітився і Роман Матіс. Ймовірно, з того часу і почалося їхнє партнерство, яке призвело до арешту у Львові співробітниками СБУ.

Наприкінці того ж року ТОВ "Ф’ючер Медіа" програло суд фінансової компанії "Леогеймінг Пей" про визнання інформації, розміщеної на сайті mind.ua, недостовірною та такою, що ганьбить ділову репутацію компанії. У підсумку, 2 лютого 2022 року рахунки "Ф’ючер Медіа" були заарештовані.

Цікаво, що сам Шпітько за даними ЗМІ володіє двома фірмами, крім "Ф’ючер медіа" йдеться про ТОВ "Продакшн студія "Реальна економіка" і задекларував у 2018 році дохід лише у 57 000 гривень.

Випадок у Львові далеко не єдиний, коли гуманітарна допомога не доходить до адресатів, процвітають різні схеми та на митниці.